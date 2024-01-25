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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج تتولى وظائف جديدة الفترة المقبلة .. انت منهم؟

الابراج
الابراج

عندما يتعلق الأمر بالحياة المهنية، فإن بعض الأبراج مدفوعة بالفضول والمرونة والالتزام بالنمو، وفي سعيهم للاستكشاف الوظيفي، غالبًا ما لا يترددون في الإبحار في الدنيا لوظيفة جديدة. 

برج الحمل

يُعرف أفراد برج الحمل بطبيعتهم المغامرة والطموحة، وقد يميلون إلى البحث عن تحديات جديدة وتولي أدوار قيادية في مناطق مجهولة. ويرتبط استعدادهم لتجربة شيء جديد ارتباطًا وثيقًا بتنمية عقلية النمو، وهي نظرة تنظر إلى التجارب على أنها فرص للتعلم والتطوير، لذلك، يجسد برج الحمل هذه العقلية بشكل فعّال، حيث ينظر إلى كل خطوة مهنية على أنها فرصة للتطور ويصبح مهندس مصيره.

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برج الدلو

يُعرف برج الدلو بتفكيرهم المبتكر ورغبتهم في التحرر من القاعدة، قد يكونون منفتحين على فرص العمل غير التقليدية ويستمتعون بالتنقل في مياه مجهولة في حياتهم المهنية، بالنسبة لمعظم مواليد برج الدلو، فإن قرار ترك الراحة في مكان العمل المعروف لصالح فرص جديدة غالبًا ما ينبع من فضول فطري ورغبة عميقة في التغيير.

برج القوس

يرمز لمواليد برج القوس بالرماة الذين يتميزون بحبهم للمغامرة والرغبة في خوض تجارب جديدة، قد يكونون أكثر انفتاحًا على تجربة وظائف جديدة واستكشاف مجالات مهنية غير مألوفة، تشعر هذه العلامات النارية أن العمل في دور جديد يتطلب غالبًا مجموعة متنوعة من المهارات والقدرة على التكيف مع بيئات مختلفة. 

برج الأسد

يحب برج الأسد حقيقة أن تولي وظيفة جديدة يوفر لهم الفرصة لتجربة إثارة منحنى التعلم، حداثة التحديات التي تأتي مع المناطق غير المستكشفة تشعل شعوراً بالإثارة والحماس لدى برج الأسد الذي يرمز إليه الأسد، في بعض الأحيان، قد تؤدي الرغبة في الانتقال إلى مدينة أو بلد أو منطقة مختلفة إلى تحفيز هذه العلامات النارية للبحث عن التغيير.

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