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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابن أمه.. 4 أبراج رجال احذري الزواج منهم

الابراج
الابراج

عادةً ما تتمتع بعض علامات الأبراج بروابط عائلية قوية وخصائص تقديم الرعاية، خاصة للأم إنهم يفضلون الإقامة معها حتى بعد الزواج وإجبار الزوجة للطاعة لها أيا كان الموقف.

يجسد هؤلاء الرجال حقًا الولاء وميول الرعاية، مما يجعلهم يمنحون الأولوية لأمهم وطاعة الزوجة على الاعتناء بها، ويستمع لها في كل الأحوال.

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برج السرطان 

غالبًا ما تتمتع هذه الأبراج المائية بروابط عائلية قوية وقد تشعر بإحساس عميق بالمسؤولية تجاه والدته، إنهم يرون أن العيش مع أمهم بتقديم مستوى رعاية أكثر تخصيصًا وفوريًا. 

برج الجدي

يعتقد مواليد برج الجدي أن احتياجاتهم الصحية قد تزداد مع تقدمهم في العمر، لذلك، يصبح الانتقال للعيش وسيلة استباقية لهذا البرج لضمان رفاهية وراحة والديهم، كما يعتمد على السماح لوالدته بالتصرف في كل شئ.

برج العذراء

يعتمد برج العذراء على الطاعة لوالدته بكل طاقته، حيث يختار دائما أن يكون بجانبها، ويمكن أن يقف ضد أسرته بسبب والدته، كما يستمع له في كل الشئون سواء السليمة أو الخطأ.

برج الثور

يؤكد مواليد برج الثور على أهمية الروابط العائلية والمسؤولية الجماعية بالإضافة إلى ذلك، فإنهم يشعرون أن التقدم بالسن يعطي الحق لوالدته التصرف في كل أمور حياته حتى لا تغضب.

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