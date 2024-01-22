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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء.. حظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024: أنفق بحكمة

برج العذراء
برج العذراء

برج العذراء (24 أغسطس - 23 سبتمبر)، يميل إلى الجلوس مع الآباء لسماع النصيحة والاقتداء بها في حياته، يمر ببعض المشاكل ولكنه سريعاً ما يمر منها على خير.

ونستعرض خلال التقرير التالي توقعات برج العذراء وحظك اليوم الاثنين22  يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

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برج العذراء وحظك اليوم الاثنين22  يناير 2024

قم بتسوية الدرجات المهنية بعمل عالي الجودة، أنفق المال بحكمة بينما ستكون أيضًا خاليًا من الأمراض الرئيسية.. 

توقعات برج العذراء عاطفيا 

لا تفقد أعصابك حتى أثناء الخلافات، قد يستفزك الشريك ولكن كن هادئًا ومعقولًا، خطط للمفاجآت اليوم والهدية الجيدة يمكن أن تصنع المعجزات، قد يجد برج العذراء العازب شعلة جديدة وهذا هو الوقت المناسب لتقديم العرض. 

برج العذراء وحظك اليوم صحيا

ينبغي الاستمرار في عادة الأكل الصحي والتدريبات، اذهب للمشي في الصباح أو المساء لأن ذلك من شأنه أن يحسن الدورة الدموية ويحسن لياقتك البدنية بشكل كبير، يمكنك أيضًا الانضمام إلى صالة الألعاب.

برج العذراء وحظك اليوم مهنيا

كن هادئًا أثناء إجراء المناقشات مع كبار السن والتعبير عن آرائك فقط عندما يُطلب منك ذلك، ابتعد عن الأضواء وركز على المسؤوليات. قد تسافر اليوم لأسباب وظيفية بينما سيكون الأداء جيدًا أيضًا. 

توقعات برج العذراء الفترة المقبلة 

يخطط بعض مواليد برج العذراء لقضاء عطلة نهاية الأسبوع ويمكنهم المضي قدمًا في خطط الحجز. يجب على مواليد برج العذراء الذين يسافرون أن يكونوا حريصين على عدم الوقوع في فخ مالي في أرض أجنبية. 

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