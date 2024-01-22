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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024: استقرار عاطفي

برج الثور
برج الثور

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

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برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 21 يناير 2024: عشاء رومانسي

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برج الثور .. حظك اليوم الأحد 21 يناير 2024: تحصل على عمل

توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 22 يناير 2024 

المسؤوليات الرسمية الجديدة سوف تبقيك مشغولا، كن هادئًا ومستقرًا في حياتك العاطفية اليوم، تعامل مع الثروة بذكاء بينما تكون الصحة أيضًا إلى جانبك.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي 

لن تكون أي أزمة كبيرة جزءًا من العلاقة، إن موقفك الناضج سيحل المشكلات قبل أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة، اجلسوا معًا وتحدثوا لتسوية الخلافات اليوم. 

توقعات برج الثور صحيا

 قد يصاب الأطفال بالحمى الفيروسية أو مشاكل في صحة الأسنان، يجب عليك أيضًا توخي الحذر بشأن نظامك الغذائي، تناول المزيد من الفواكه والخضروات.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

 ستحظى إدارتك بالثقة ومن واجبك ضمان أداء أفضل، كن ودودًا في الفريق وأظهر الرغبة في تولي مهام جديدة، كن مستعدًا دائمًا للمهمة قبل الموعد النهائي. 

توقعات برج الثور الفترة المقبلة 

على الرغم من أنك سترى المال اليوم، إلا أنه ستكون هناك متطلبات في الأيام القادمة وتحتاج إلى حفظه، المتطلبات المالية البسيطة ستجعلك أيضًا تأخذ قرضًا من أحد البنوك.

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