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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مجوهرات ثمينة وعربية جديدة .. «دعاء حكم» تثير الجدل بجلسة تصوير|شاهد

دعاء حكم
دعاء حكم

تداول رواد التواصل الاجتماعي على الفيسبوك، جلسة تصوير للفنانة دعاء حكم الشهيرة بشخصية صباح شقيقة محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة أثناء جرها لسيارة فارهه مربوطة بالشريط الأحمر.

وكتب الجمهور على الصور، صباح أخت جعفر العمدة تجر سيارة فارهة.

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وخضعت الفنانة دعاء حكم لجلسة التصوير، بإطلالة سوارية مثيرة للجدل، مرتدية فستاناً كت باللون الأسود والفضي مطرزًا بالكامل مع الريش من أسفل الفستان.

وارتدت دعاء حكم مجوهرات ثمينة، حيث اعتمدت على ارتداء العقد كبير الحجم في الرقبة مع اسورة في اليد كبيرة.

كما اعتمدت دعاء حكم على تسريحة الشعر الناعم المنسدل بدون تكلف، واختارت اللمسات الجمالية الجذابة التي تبرز ملامحها.

دعاء حكم
دعاء حكم
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