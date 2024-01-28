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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: إزالة 9 حالات تعد في أول أيام الموجة 22

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في اليوم الأول لبدء تنفيذ أعمال الموجه ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ومخالفات البناء والتي أسفرت عن إزالة ٩ حالات تعدي بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة ٣٧٩٩م٢ .

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وشدد محافظ الغربية على استمرار أعمال الموجه ٢٢ بكل شدة وحزم  والتعامل والإزالة الفورية في المهد لأي تعد، وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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