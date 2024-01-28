عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

باقي 3 أيام .. وظائف جديدة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل

صدى البلد

ينتهي التقديم في مسابقة تعيين 243 موظفا في مصلحة الخبراء بوزارة العدل الاربعاء القادمة 31-1-2024، والتي أعلن عنها  الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ..

وأعلن الجهاز عن حاجة مصلحة الخبراء بوزارة العدل لتعيين عدد(243) في وظيفة معاون خبيرحسابي، معاون خبيرزراعي، معاون خبيرهندسي تخصص (مدني أوعمارة) معاون خبيرهندسي تخصص (هندسة بحرية) ، معاون خبيرهندسي تخصص (ميكانيكا)، معاون خبيرهندسي تخصص (كهرباء)، معاون خبيرهندسي تخصص (حاسبات ومعلومات) وذلك بالدرجة الثالثة، وفقاً لشروط القانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

 

وظائف وزارة العدل 2024

ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط Https://jobs.caoa.gov.eg

 

وتضمنت شروط التقديم للوظيفة:-

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

2- أن يكون محمود السيرة،حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

5- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .

6- أن يكون التقديرالعام للمتقدم (جيد)على الأقل .

7- أن يكون المتقدم لوظائف معاون خبيرهندسي حاصل على مؤهل عالى هندسي في أحد التخصصات المطلوبة.

8- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبيرحسابي حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة.

9- أن يكون المتقدم لوظيفة معاون خبيرزراعي حاصل على بكالوريوس زراعة.

10- أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن.

11-اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات.

12- أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل بالمصلحة.

13- سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع باحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية ، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

وينبغي أن تكون المستندات المطلوبة جميعها أصلية ملونة وبصيغة jpg: 

1. صورة شخصية للمتقدم .

2. بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين).

3. صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة العدل (وجهين بحسب الأحوال).

4. المؤهل الدراسي .

5. المؤهل الأعلى إن وجد .

6. كارنية القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظائف معاون خبير هندسي .   

7. الموقف من الخدمة العسكرية للذكورأو الخدمة العامة للإناث .

8. شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة) . 

9. إيصال الإيداع البنكي . 

وتضمن الإعلان عدد من الإرشادات للمتقدمين وهي:-

- لن يُلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة باستثناء الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .

- يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بالاعلان بصيغة (jpg)، ولا يتعدى حجم الملف الواحد (1) ميجا.

- يُرجى التأكد من المرفقات قبل تحميلها وفي حالة عدم مطابقة المستندات للشروط المطلوبة أوعدم وضوح البيانات بالمستندات المرفقة أو وجود اختلاف بين البيانات المسجلة والمستندات المشار اليها مثال (عدم أدخال الاسم صحيحا وكاملا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب. 

- يرجى الاحتفاظ بأصول الأوراق المتقدم بها على البوابة لإحضارها يوم الامتحان الإلكترونى.

- يرجى الحصول على رقم التسجيل الخاص بك بعد إتمام عملية التسجيل للتأكد بأن عملية التسجيل تمت بنجاح والإحتفاظ به ليتسنى الإستعلام عن نتيجة المسابقة.

وظائف وظيفة جديدة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الوظائف الحكومية وظائف وزارة العدل 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بعد قراءة القرآن على ألحان العود.. الحبس 6 أشهر لملحن شهير

الجرام بـ 4,007.. ماذا يحدث في سعر الذهب بمصر

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

تصل لحد العاصفة.. مركز المناخ يحذر من طقس الساعات المقبلة| تفاصيل

رجلي كانت بدون حركة.. خالد سليم يتحدث عن تفاصيل تعرضه للشلل

موضوعات متعلقة

انتهاء التقديم الأربعاء.. أكثر من 11 ألف وظيفة معلم مساعد فصل بالتربية والتعليم

التخطيط ينظم المؤتمر الدولي حول اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ المستدامة يونيو القادم

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

الأسواق اليوم.. الطماطم ترتفع والكوسة تنخفض والبصل يستقر

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

برنامج ماجستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا مصر يفوز بأوسكار التعليم في لندن

مصر تفتح أبواب الاستثمار والتجارة لـ هونج كونج

ترشيحاتنا

وزير فلسطينى: إدارة "ترامب" سعت لتفكيك منظمة الأونروا

الحكومة: إنشاء بنية تحتية متطورة في مختلف القطاعات بالتعاون مع القطاع الخاص

سمير فرج يكشف كواليس رفض مصر نشر إسرائيل قوات في محور فيلادلفيا

6 قنوات مفتوحة مجانية تنقل مباراة مصر والكونغو بأمم أفريقيا..وأبو نجيل يثير ذعر الفراعنة

بكاميرا 50 ميجابكسل..Infinix تطرح موبايل جديد بأقل من 3000 جنيه

باقي 3 أيام .. وظائف جديدة بمصلحة الخبراء بوزارة العدل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس مختلفة.. أمينة خليل تثير الجدل بظهورها من باريس| شاهد

بسبب أصلها وملامحها.. ملكة جمال اليابان في ورطة |ما القصة؟

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ميرهان حسين أثارت ضجة | شاهد

شاهد مقطع فيديو لأسد يشارك صاحبه وجبة من الكبسة

فيديو

هل منعت الحكومة رحلات العمرة في شهر فبراير؟.. اعرف الإجابة

مات طفلا.. بوتين يضع الزهور على ضريح جماعي يضم جثمان شقيقه فيكتور

على الهواء مباشرة.. مقطع فيديو لمراسل فلسطيني يسقط أرضاً فجأة| شاهد

مشروع ري استراتيجي .. مصر تستعد لمواجهة سد النهضة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ