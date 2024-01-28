تركيا تعرب عن قلقها تجاه تعليق عدد من الدول تمويلها لـ الأونروا

أعربت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأحد، عن قلقها إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وحثت الوزارة هذه الدول على إعادة النظر في خطوتها، مؤكدة أن تعليق التمويل يؤثر في المقام الأول على المدنيين الفلسطينيين.

ووفقا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية، شددت وزارة الخارجية التركية، في بيان رسمي، على الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الأونروا، وسلطت الضوء على دورها في تلبية الاحتياجات الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

ولفت البيان الانتباه إلى الخسائر الكبيرة في صفوف موظفي الأونروا، وكشف عن مقتل أكثر من 150 موظفا على يد إسرائيل في غزة منذ 7 أكتوبر.

يأتي تعبير تركيا عن قلقها في الوقت الذي يشكل فيه تعليق التمويل مخاطر محتملة على قدرة الوكالة على تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

ويحث بيان وزارة الخارجية التركية على إعادة النظر في القرار لضمان استمرارية العمل الإنساني الحاسم للأونروا في المنطقة.