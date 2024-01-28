كليات جامعة القاهرة تعلن عن فتح باب الالتحاق بالدراسات العليا.. وهذه أوراق التقديم للطلاب الوافدين والمصريين

الدراسات العليا للتربية: فتح باب القبول لدرجتى الماجستير والدكتوراه بشكل بشكل استثنائي

كلية التربية للطفولة المبكرة: فتح باب القبول بالدراسات العليا وتلك هي شروط التقديم

كلية الدراسات الإفريقية العليا: التقديم يغلق بعد اسبوعين وتلك هي شروط التقديم للطلاب الوافدين

يرغب كثير من الطلاب في استكمال الدراسة والالتحاق بالدراسات العليا، وهي المرحلة التخصصية المتقدمة من الدراسات، وتتمثل في الحصول على الدبلومات، أو درجة الماجستير، أو الدكتوراه، والتي تعد في قمة الدرجات العلمية التي يمكن أن يحصل عليها الدارس، ولكن الكثير لا يعرف شئ عن التقديم ويسأل عن شروط الالتحاق بالدراسات العليا.

ويساعد الالتحاق بالدراسات العليا زيادة الخبرات العلمية لدى الطالب في مجال تخصصه، ويتعرف على المعطيات الجديدة من خلال الاطلاع على ما يتم إدراجه في المنظومة العلمية، بإضافة إلي أن مع الوفرة العددية التي تتحرج من الجامعات والمعاهد كل عام اصبح من الضروري على الطالب ان يزيد من خبراته حتي يتثني له الفوز بالوظيفة التي يرغب بها، حيث أن المنافسة الشرسة فى فى سوق العمل فى الوقت الحالي جعلت لن يحصل على وظيفة مرموقة سوى المتخصصين في مجالاتهم، حيث إن الدراسة الجامعية قد ينطوي عليها عدم الشمولية والتعمق في مجال تخصص الطالب على النحو المطلوب.

أعلنت الدكتورة ايمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، عن فتح باب القبول بشكل استثنائي لدرجتي الماجستير والدكتوراه للعام الجامعي 2024/2023، بداية من اليوم الأحد وحتي يوم الثلاثاء 30 يناير، وقد جاء ذلك بناء على قرار مجلس الكلية.

وأوضحت أن امتحان القبول التحريري سوف يكون يوم الأربعاء الموافق 31 يناير في تمام الساعة العاشرة صباحا، والمقابلة الشخصية من الساعة الثانية عشر ظهرا بالمبني الرئيس للكلية.

واشارت إلي انه يوجد تعليمات هامة ينبغي على الطلاب الإلتزام بها وهي كالتالي:

• ملء الاستمارات الموجودة داخل المظروف بوضوح ودقة قبل تسليمها إلى إدارة الدراسات العليا، حيث إنك سوف تكون مسئولا عن جميع ما ورد فيها.

• يلتزم الطالب بمواعيد التقديم المعلنة ولا يقبل أية أوراق بعد انتهاء مدة التقديم.

• لا يعتبر قبول الطالب نهائيا إلا بعد اجتيازه اختبارات القبول (التحريرية والمقابلة الشخصية)، وسداد المصروفات.

• لن يسمح بسحب أى مستندات من مظروف الالتحاق بعد القبول.

• يتم إعلام الطالب بقبوله أو رفضه عن طريق الإعلان على الصفحة الإلكترونية للكلية على

fgse.cu.edu.eg

• أو حضور الطالب إلى إدارة الدراسات العليا بالكلية.

• يقوم الطالب المتقدم بسحب ملفه فى حالة رسوبه فى اختبارات القبول وليس له الحق فى استرداد قيمة الملف.

• على الطلاب المقبولين باختبار القبول سداد الرسوم المقررة على كل برنامج شرط لتسجيل المقررات بالإرشاد الأكاديمى.

• اتباع خطوات سداد المصروفات وتوقيع الكشف الطبى.

وقد جاءت الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالعام الجامعى 2024/2023، للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراه فى التربية ( جميع الأقسام) للطلاب المصريين على النحو التالي:

1 - يسحب مظروف الالتحاق من الدراسات العليا بإذن دفع من الدراسات العليا بعد الإطلاع على أصول أوراق الطالب نظير مبلغ ( ٥٠٠) جنيه يسدد لخزينة الكلية بنظام الدفع الفورى، ولإيرد فى حالة اجتياز أو عدم اجتياز الطالب لإختيارات القبول.

2 - لراغى التقدم لقسم علمى معين؛ يكون التخصص وفق تخصص الدرجة السابقة الحاصل عليها ولا يحق لهم التقدم لقسم مختلف عن القسم التابع له الدرجة السابقة.

3 - أصل شهادة الدرجة الجامعية الأولى + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.

4 - أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية بتقدير جيد على الأقل شهادة التقديرات صورتان من الشهادة.

5 - أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات + صورتان من الشهادة.

6 - أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل (للمتقدمين للدكتوراه) + صورتان من الشهادة.

7 - أصل شهادة الميلاد إليكترونى + صورتان منها.

8 - عدد (4) صور شخصية.

9 - عدد 2 صورة بطاقة الرقم القومى.

10 - أصل الموقف من التجنيد (أدى الخدمة/معاف/ مؤقت/ لم يصبه الدور ).

11 - موافقة جهة العمل على التحاقه بالدراسة (موافقة صريحة ومعتمدة).

12 - إجتياز اختبارات القبول (التحريرية والمقابلة الشخصية).

13- الالتزام بتقديم شهادة التحول الرقمى من المراكز المعتمدة بجامعة القاهرة أثناء الدراسة، لأنها شرط من شروط منح شهادة التخرج، ولا يحق له الحصول على أى من بيان النجاح أو شهادة التخرج دون تقديم شهادة التحول الرقمى.

14- تقديم أصل وصورتان من إيصالات سداد المصروفات الدراسية. بعد اجتياز اختبارات القبول وشرط لتسجيل المقررات للإرشاد الاكاديمي.

أما عن الأوراق والمستندات المطلوبة للالتحاق بالعام الجامعى 2024/2023، للالتحاق بدرجتى الماجستير والدكتوراه فى التربية ( جميع الأقسام) للطلاب الوافدين فقد جاءت على النحو التالي:

يقوم الطلاب الوافدون باتباع خطوات الالتحاق والتقديم بموقع ادرس فى مصر" الإلكترونى، ملتزما بتقديم المستندات التالية:

1 - أصل شهادة الدرجة الجامعية الأولى + شهادة التقديرات (موثقة).

2- أصل شهادة الدبلوم العامة أو المهنية فى التربية بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات (موثقة).

3 - أصل شهادة الدبلوم الخاصة بتقدير جيد على الأقل + شهادة التقديرات (موثقة).

4 - أصل شهادة الماجستير بتقدير جيد على الأقل (للمتقدمين للدكتوراه) (موثقة).

5 - صورة جواز السفر سارى الصلاحية.

6 - خطاب القبول المبدئى الصادر من الإدارة المركزية للطلاب الوافدين.

7 - معادلة الدرجات الحاصل عليها من المجلس الأعلى للجامعات.

8 - عدد (٦) صور شخصية.

9 - ضرورة توقيع الكشف الطبى بمستشفيات الجامعة كشرط للقيد، واستخراج شهادة خلو الطالب من الإيدز أو من أى أمراض وبائية معدية أخرى (مثال: كوفيد ١٩) من معامل وزارة الصحة المصرية.

10 - الالتزام سداد المصروفات الدراسية (شرط قيد).

11 - الالتزام بتقديم شهادة التحول الرقمى من المراكز المعتمدة بجامعة القاهرة أثناء الدراسة، لأنها شرط من شروط منح شهادة التخرج، ولا يحق له الحصول على أى من بيان النجاح أو شهادة التخرج دون تقديم شهادة التحول الرقمى.

وعلى جانب آخر أعلنت جيهان عبد الفتاح عزام عميدة كلية التربية للطفولة المبكرة جامعة القاهرة، عن فتح باب التقديم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالدراسات العليا للعام الجامعي 2023 / 2024 الفصل الدراسي الثاني.

واوضحت أنه سوف يتم البدء في التقديم لمرحلتي الماجستير والدكتوراه بالدراسات العليا للعام الجامعي 2023 / 2024 الفصل الدراسي الثاني من الفترة 1 فبراير 2024 حتي 15 فبراير 2024، مشيره إلي ان التقديم يكون من خلال إدارة الدراسات العليا بالكلية.

وفي إطار متصل أكدت الدكتورة أميرة شوقي احمد وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث ، انه سيتم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 .

واضافت وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، أن بدء التقديم لقبول الدفعة الجديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 بداية من 2024/1/16 وحتى 2024/2/10، وتحدد امتحان القبول يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/13.

وجاءت شروط القبول للطلاب المصرين والوافدين لمرحلة الدبلوم المهني للعام الجامعي 2023 / 2024 التالي:

اولا: بالنسبة لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية (المهني والاكاديمي) (GIS)

يقبل القسم دفعة جديدة من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا والتخصصات في الجامعات المصرية والعربية الحكومية والخاصة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس.

ثانيا: بالنسبة للماحستير (نظم المعلومات الجغرافية) (المهني والاكاديمي) (GIS)

• يقبل القسم خريج دبلوم نظم المعلومات الجغر افية (GIS) الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

• يقبل القسم خريج دبلوم تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الأكاديمي الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

ثالثا: بالنسبة للدبلوم المهني (ادارة الازمات والصراعات) (تطبيقات افريقية وعربية)

• يقبل الحاصلين على مو هل عال معترف به من الجامعات المصرية او الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

رابعا: بالنسبة الدبلوم المهني (تقييم الأثر البيئي في افريقيا) (قسم الموارد الطبيعية)

• يقبل الحاصلين على مؤهل عالى معترف به من الجامعات والمعاهد المصرية او الأجنبية أو ما يعادلها.

اما عن الاوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصربين والوافدين فهي:

١ - أصل شهادة الموهل الدراسي

٢ - أصل شهادة المعادلة

٣- أصل شهادة الميلاد

؛ - أصل الموقف من التجنيد للذكور

٥- صورة الرقم القومي او جواز السفر

خطاب العمل موجه للكلية

٧ - عدد ٦ صور شخصية

٨- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق

٩ - سداد مبلغ 500 جنيه + رسوم تقديم + رسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم.