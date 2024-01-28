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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف خالية بمحافظة القاهرة والجيزة.. قدم الآن

وظائف
وظائف

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن فرص العمل التي توفرها محافظة القاهرة و الجيزة، ووزارة العمل لتوفير فرص عمل للشباب في 9 محافظات من ضمنها محافظة القاهرة، في 12 شركة قطاع خاص برواتب تبدأ من 3500 جنيه حتى 13 ألف جنيه.

وأعلنت محافظة الجيزة احتياج الهيئة العامة للنظافة والتجميل لسائقين درجة أولى ودرجة ثانية مهنية، وطالبت الراغبين في التقدم للوظيفة التوجه لمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة (إدارة الموارد البشرية - قسم التعيينات).

والوظائف المطلوبة هي "عضو فريق"، وتتيح مزايا تشمل: تأمين طبي واجتماعي، وراتب 5000 جنيه + إضافي وحوافز.

يشترط للتقديم على الوظيفة المطلوبة ألا يزيد سن المتقدم عن 35 سنة ويكون حاصل على مؤهل من متوسط، ولديه موقف واضح من التجنيد، مع العلم انها للذكور ولا يقبل الطلبة، علمًا بأن عدد ساعات العمل 9 ساعات.

وطالب الجهاز الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة، الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوى الدور الثانى، حيث يعقد الملتقى من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.
 

 

الوظائف المعلن عنها في محافظة الجيزة 


أفراد أمن بمول بالتجمع الأول، السن من 21 إلى 45- المؤهل من إعداديه- يوجد سكن -تأمينات- شیفت 8 ساعات و12ساعة.

مندوب توصيل دليفرى بصيدليات صحة بالتجمع الخامس (السن من 21 إلى 45- المؤهل من اعداديه- يوجد سكن- تأمينات- شیفت 8 ساعات و12 ساعة- امتلاك موتوسيكل + رخصة سارية.

عمال نظافة بمول بالرحاب السن من 21 إلى 45 المؤهل من محو أمية- يوجد سكن- تأمينات -شیفت 12ساعة.

وحددت الشركة للاستفسارت، الارقام والعنوان التالية:-


العنوان -300ميدان الجيزة- عمارة النبراوى- الدور الثاني ت/۳۵۷۲۰۸۲۵- ۳۵۷۱۱۱۹۸،يوميًا من الاحد إلى الخميس من الساعه 10 ص إلى 2عصرًا

 

وظائف

وظائف خالية في السلام للمقاولات

2 مدير منطقة أمن، على أن يكون حاصلًا على مؤهل عالي ويتمتع بخبرة 5 سنوات.

 

8 مشرف أمن، من الحاصلين على مؤهل عالي وتتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 عامًا، يتمتعون بخبرة 3 سنوات، براتب يتراوح ما بين 6 آلاف جنيه و7 آلاف جنيه.

50 فرد أمن، حاصلًا على (مؤهل متوسط – إعدادي – ابتدائي) ويتراوح عمره بين 19 و45 عامًا، برواتب تتراوح ما بين 4680 جنيهًا و5400 جنيه.

5 مساعد أمين مخازن، حاصلًا على مؤهل متوسط من الذين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و35 عامًا، كما يتمتع بخبرة سنتين.

10 سائق مهني، يتراوح سنه بين 20 و45 عامًا.

 

وظائف خالية في مترو ماركت

- أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي أو متوسط.

- ألا يقل السن عن 35 عامًا وألا يزيد على 45 عامًا.

- راتب يبدأ من 3500 جنيه حتى 4200 جنيه.

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