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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«7 أجوان حزن»|تعليق ناري من إبراهيم فايق على أداء منتخب مصر بأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر

شنّ الإعلامي إبراهيم فايق هجومًا شديد اللهجة على منتخب مصر عقب الخروج المهين من أمم أفريقيا مساء الأحد على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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وقال فايق عبر برنامجه القاهرة أبيد جان على قناة أون تايم سبورتس: "احنا دخل فينا 7 أجوان حزن على الله إن شاء الله اتفرج يا باشا.. إزاى لاعيبة مصر في الليفل ده والكورة طلعت اوت رايحين يشاوروا للحكم ثم بعديها اللاعبية رايحين يقولوله والألعن وأدل سبيلا والناس اللى على الخط روح بص على الفار .. فار إيه يا اخونا مال الأوت بالفار .. هي حالات الفار من ضمنها الأوت طلعت اوت ولا لأ..

وأضاف:  رايحين نعمل ايه احنا ما نركز في الكورة  ونلعب على الصفارة زي خلق الله احنا منتخب مصر اتفرج يا باشا ده جون بلوشي هل انا مكتوب عليا كمشجع لمنتخب مصر اقعد الأربع ماتشات اتأخر وأرجع تاني، شكلنا ميديش اننا نتفرج على ماتش كورة، وهل منتخب الكونغو ده منتخب عالي ده منتخب عادي جدا.

وتساءل: إيه اللى يخلى أبو جبل يروح يشوت ضربة الجزاء الأخيرة ليه، ومهند لاشين هو  اللى لم يشوت الركلة بدل من أبو جبل.. ولم يلعب الأربع ماتشات الماضية وله ذكرى سيئة مع ركلات الترجيح من البطولة الماضية ولا انطبقت السما على الأرض مش هيلعبها وهل ده طبيعي".

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