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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحرب تستغرق بعض الوقت.. نتنياهو يزعم: الأونروا مخترقة من حماس

نتنياهو
نتنياهو

قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن بعض موظفي وكالة الأونروا شاركوا بشكل مباشر أو غير مباشر في هجوم 7 أكتوبر، متهمًا المنظمة الأممية بأنها مخترقة من حركة حماس.

 

وزعم نتنياهو في تصريحات اليوم الاثنين، أن الأونروا "متورطة مع حركة حماس ومدارسها تدرس مبادئ إبادة إسرائيل.

 

ولفت "أقول لأصدقائنا الأمريكيين إن الحرب ستستغرق بعض الوقت لكنها ستؤدي في النهاية إلى النصر الكامل".

 

وأشار نتنياهو إلى عدم رغبة الاحتلال في تحقيق نصر كامل ضد حماس في غزة فقط بل الحاجة إلى نزع السلاح بشكل مستدام من القطاع وهذا لن يتم إلا عبر إسرائيل، لافتًا إلى أن إيران عازمة على تطوير أسلحة نووية. 

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوم 7 أكتوبر

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