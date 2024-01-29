وزير الخارجية الإسرائيلي يرفض مقابلة مدير الأونروا ويطالبه بالاستقالة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه ألغى لقاءات كانت مقررة الأربعاء المقبل مع المفوض العام للأونروا ومسؤولين بالخارجية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكر وزير الخارجية الإسرائيلي أن موظفي الأونروا شاركوا في هجوم 7 أكتوبر وعلى مفوض الوكالة أن يستخلص الدروس ويستقيل.

يأتي ذلك فيما قالت لجنة الطاعة بالكنيست الإسرائيلي إنه تم إبعاد النائب أحمد الطيبي عن الكنيست لمدة أسبوعين بسبب مواقفه ضد الحرب.

من ناحية أخرى، أصابت الإسرائيليين حالة من الرعب والفزع مع إطلاق سلطات الاحتلال صفارات الإنذار لتحذير الناس بالدخول إلى الملاجئ والاحتماء من الصواريخ التي ضربتها المقاومة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية باعتراض القبة الحديدية عددا من الصواريخ في سماء تل أبيب.

كما سمعت أصوات انفجارات عنيفة في منطقة تل أبيب جراء الاعتراضات الجوية.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنه جرى اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.

كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه جرى إطلاق نحو 15 صاروخا من غزة تجاه تل أبيب.

وأعلنت كتائب القسام أنها قصفت "تل أبيب" برشقة صاروخية رداً على المجـ ازر الصهيونية بحق المدنيين.