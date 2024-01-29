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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يُشارك باحتفالية وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72 بالمحافظة

جانب من احتفالية
جانب من احتفالية مديرية أمن سوهاج

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في الإحتفالية التي نظمتها وزارة الداخلية بمناسبة الذكري الـ٧٢ لعيد الشرطة المصرية، وذلك بحضور اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم واللواء محمد شرباش مدير امن سوهاج.

والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي،  وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، وذلك بمقر نادي الشرطة.

وأكد "النعماني" على أن أبناء الشعب المصري المخلصين، وكافة مؤسسات الدولة تُقدر تضخيات رجال الشرطة العظيمة التي يقدمونها حفاظًا على جبهته الداخلية، وإحكام القبضة الأمنية والوقاية من الجريمة والإرهاب والحد من انتشارهما، وتنفيذ القانون على الجميع دون التفرقة، موجهاً رسالة تقدير وإعزاز لأرواح شهداء الشرطة المصرية، والذين جادوا بأرواحهم فداء الواجب.

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وقال النعماني أن هذه المؤسسة العريقة ستظل العين الساهرة على أمن هذا الوطن العزيز، لاستكمال سلسلة الإنجازات والتقدم التي بدأت مند تولي فخامة الرئيس السيسي حكم البلاد، والذي وضع خريطة تنمية عملاقة لمصر لإعادتها لمسار الإصلاح والبناء.

وأضاف أن ذكرى معركة الإسماعيلية التي سطر فيها أبناء الشعب المصري من رجال الشرطة الأبطال واحدة من أروع ملاحم الوطنية والتضحية، تجسد قيم كبرى للأجيال الحالية تتمثل في حب الوطن والفداء والاخلاص في العمل.

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جامعة سوهاج

وأكد الدكتور خالد عمران علي سعي الجامعة الدائم لزيادة الوعي لدى الطلاب وتنمية الروح الوطنية ومشاعر الولاء والانتماء للوطن من خلال تنظيم كافة الفعاليات والانشطة والمشاركات الداخلية والخارجية.

وفي ختام الإحتفالية أهدي اللواء محمد شرباش  مدير امن سوهاج درع الوزارة للدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة تقديراً لمجهوداته وتعاونه المثمر والجاد.    

وجدير بالذكر أن مراسم الاحتفال بدأت بتلاوة من الذكر الحكيم، ثم تقديم عدد من الفقرات الغنائية الوطنية لفريق كورال الجامعة، وفقرة من الشعر بعنوان"في حب مصر" وعدد من الفقرات الشعبية لقصر ثقافة سوهاج واختتمت بعزف موسيقي وغناء فردي بالتعاون بين فريق الشرطة والموسيقي العربية.

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