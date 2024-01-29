جامعة سوهاج تفوز على نظيرتها الإسكندرية ببرنامج العباقرة وتتأهل لدور الـ8

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، ان فريق الجامعة نجح في الفوز علي جامعة الاسكندرية في المباراة رقم ١٤ ليتأهل للدور الـ٨ ببرنامج "العباقرة جامعات" الموسم السادس، والذي يقدمه الإعلامي عصام يوسف على قناة "القاهرة والناس"، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومشاركة العديد من الجامعات الحكومية والخاصة.

وأشاد رئيس الجامعة، بطلابه الفائزين الذين أثبتوا أنهم واجهة مشرفة للجامعة، ومثالاََ للانضباط والنجاح يحتذى به، متمنياً لهم دوام التوفيق، مشيراً إلى أن الجامعة تولي اهتماماََ كبيراً بتنمية قدرات طلابها، واكتشاف مواهبهم، وإبراز إمكانـاتهم المتميزة.

بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية، لتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والفعاليات داخل وخارج الجامعة.

جامعة سوهاج

وأوضحت الدكتورة إنتصار ابو الدهب مدير إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن طلاب الجامعة قادرون على المشاركة بقوة بجميع المسابقات والملتقيات العلمية والثقافية سواء كانت محلية أو دولية والفوز بمراكز متقدمة فيها.

وذلك نتيجة للدعم الكامل الذي تقدمه إدارة الجامعة لطلابها، لإعداد الطلاب بشكل متكامل، مضيفة أن فريق عباقرة الجامعة يضم (٤ طلاب-٤طالبات).