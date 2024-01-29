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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتهاء حياة عامل صعقًا بالكهرباء في سوهاج

ماس كهربائي
ماس كهربائي

لفظ عامل في منتصف الثلاثينات من العُمر، أنفاسه الأخيرة صعقًا بالكهرباء، أثناء توصيل سلك كهربائي بمنزل عائلته، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

 تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة عامل صعقاً بالكهرباء بمنزل أسرته دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص تبین مصرع المدعو 'صدام ا.ح.م' 35 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز، وأفاد شقيقه المدعو 'عمر ا.ح.م' 41 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء قيام شقيقه المذكور بتوصيل سلك كهربائي بالمنزل لامست يده أحد الأسلاك العارية، مما أدى إلى صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة صدمة عصبية، نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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