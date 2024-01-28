انتهاء حياة عامل وإصابة طالب بتصادم موتوسيكل وتروسيكل في سوهاج

انتهت حياة عامل في منتصف الأربعينات من العُمر، بينما أصيب طالب بكسر بالقدم اليمنى واشتباه نزيف بالبطن؛ إثر تعرضهم لحادث تصادم دراجة بخارية ودراجة نارية دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده وقوع حادث تصادم ووجود جثة ومصاب دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة المدعو 'يسري ع.ع' 15 سنة، طالب، ويقيم دائرة المركز، اصطدم بالمواجهة بدارجة نارية "تروسيكل" قيادة المدعو 'رفاعي ح.ا.م' 45 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن ذلك وفاة قائد الدراجة النارية، وإصابة قائد الدراجة البخارية، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وأفاد قائد الدراجة البخارية ونجل عمومة المتوفي المدعو 'رمضان ا.ث.م' 46 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، ونفي الأخير الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.