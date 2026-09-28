دير الأنبا برسوم العريان يختتم نهضته الروحية ويحتفل بعيد الصليب بحضور الأنبا ميخائيل

في أجواء روحية مملوءة بالصلوات والتسابيح، احتفل دير القديس العظيم الأنبا برسوم العريان بالمعصرة، بعيد الصليب واختتام فعاليات النهضة الروحية لعيد شفيع الدير، وذلك على مدار يومين، بحضور نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة ورئيس دير القديس الأنبا برسوم العريان.

وأقيمت الاحتفالات بمشاركة مجمع آباء كهنة إيبارشية حلوان والمعصرة، إلى جانب عدد من مرتلي وشمامسة كنائس الإيبارشية، ومجمع مكرسات الدير، في أجواء اتسمت بالصلاة والفرح الروحي احتفالًا بعيد الصليب.

وبدأت فعاليات الاحتفال بصلاة رفع بخور عشية عيد الصليب، أعقبها إلقاء الكلمة الروحية لنيافة الأنبا ميخائيل، تناول خلالها عددًا من المعاني الروحية المرتبطة بالصليب وأهميته في حياة المؤمن.

وشهد الاحتفال كذلك عرضًا كشفيًا شاركت فيه جميع الفرق الكشفية بكنائس الإيبارشية، وسط أجواء من البهجة والمشاركة، قبل أن تُختتم الفعاليات بباقة من الترانيم والألحان الروحية، بمشاركة الكورال المجمع لكنائس إيبارشية حلوان والمعصرة.

وجاءت الاحتفالات في إطار إحياء عيد الصليب، الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرتين كل عام، وسط صلوات وتسبيحات وتذكار لمحبة المسيح وبذله على الصليب، بحسب ما جاء في قول القديس بولس الرسول: «حَاشَا لِي أَنْ أَفْتَخِرَ إِلاَّ بِصَلِيبِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ» (غلاطية 6: 14).