20 صورة ترصد احتفالية أمن سوهاج بعيد الشرطة الـ72

جمع موقع صدى البلد 20 صورة تصف احتفالية عيد الشرطة الـ72 بمحافظة سوهاج، حيث ضمت فعاليات الاحتفال الذي نظمته مديرية أمن سوهاج العديد من الجوانب، من بينها الاحتفال مع المواطنين بتوزيع الورود والشيكولاتة والتقاط الصور التذكارية مع ابناء وأهالي سوهاج.

ووضع اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن من ابناء وزارة الداخلية من ابناء سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، وذلك بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

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احتفالًا بذكرى عيد الشرطة المصري الـ72، والتي تعود أحداثه إلى عام 1952م عندما راح 50 قتيلًا وسقط 80 جريحًا على أيدي الاحتلال الإنجليزي في واقعة الإسماعيلية في يوم الـ25 من يناير، ومنذ ذلك الوقت تم تحديد هذا اليوم عيدًا للشرطة المصرية تخليدًا لذكرى ابطالنا بتلك الواقعة.

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وشارك طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج، اليوم بالاحتفالية التي نظمتها المحافظة للإحتفال بأعياد الشرطة الـ72، حيث شاركوا رجال الأمن بتوزيع، الورود والشكولاته على المواطنين، وذلك في أجواء من الفرحة والسرور.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي ان الجامعة تحرص علي مشاركة طلابها في مثل هذه الاحتفالات والتي تعد بمثابة رسالة شكر وامتنان لرجال الشرطة البواسل، ليظل هذا اليوم المجيد من تاريخ مصر، عنوانًا لقدرة المصري على تحدى المستحيل والوقوف أمام المحن والشدائد.

وأشاد بالدور التاريخي لرجال الشرطة، من أجل الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره، وتوفير المناخ الملائم للتنمية الإقتصادية والإجتماعية التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات.