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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

احتفالاً بعيد الشرطة الـ72

مدير أمن سوهاج يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج

وضع اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن من ابناء وزارة الداخلية من ابناء سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

بحضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ولفيف من قيادات مديرية أمن سوهاج، وذلك منذ قليل، احتفالًا بذكرى عيد الشرطة المصري الـ72، والتي تعود أحداثه إلى عام 1952م عندما راح 50 قتيلًا وسقط 80 جريحًا على أيدي الاحتلال الإنجليزي في واقعة الإسماعيلية في يوم الـ25 من يناير، ومنذ ذلك الوقت تم تحديد هذا اليوم عيدًا للشرطة المصرية تخليدًا لذكرى ابطالنا بتلك الواقعة.

مدير أمن سوهاج

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احتفالية ذكرى عيد الشرطة الـ72 بسوهاج

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عيد الشرطة الـ72

وفي لفتة طيبة ومشهدًا رائعًا يوم الخميس الماضي 25 يناير 2024م، ظهرت ضابطات الشرطة ولفيف من قيادات مديرية أمن محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بين المواطنين بين أيديهن باقات الورود والشيكولاتة الملون غلافها بألوان البهجة والسرور.

احتفالًا بذكرى عيد الشرطة الـ72، ليلتقط المواطنين كبيرهم سنًا والصغار، والشباب الذين مازالت خطاهم في عمر الزهور، الصور التذكارية مع اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، ولفيف من قيادات الداخلية بسوهاج، والضابطات اللاتي تبتسمن في فرحة وسعادة بالتفاف المواطنين حولهن احتفالًا بهن في ذكرى عيد الشرطة الـ72.

سيارات الشرطة تجولت بين أرجاء الإقليم بصوتها المميز والذي يجعل روح الأمن والأمان تدب بضواحي سوهاج، بجوارها سيارات اخرى تتعالى بها اصوات الأنغام الوطنية الراقية التي تُحيّ روح الوطنية في قلوب المواطنين، مشهدًا احتفاليًا رائعًا قادته مديرية أمن سوهاج بالمدينة احتفالاً بعيدهم الـ72.

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