عاملان يمزقان جسد عشريني في سوهاج.. والسبب شباك

تعدى عاملان على شاب في بداية العقد الثالث من العُمر، وأحدثا إصابته بجرح طعني نافذ بالبطن من الناحية اليُسرى واخر بالرقبة من الناحية اليُسرى؛ بسبب خلاف على ثمن شباك خشبي، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إصابة عامل إثر تعدي عاملان عليه بسلاح أبيض دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبین إصابة المدعو 'احمد ع.ع.ع' 21 سنة، عامل، ويقيم دائرة القسم، وتم تحويله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية، وأفاد والده المدعو 'علاء ع.ع.ع' 48 سنة، نجار، ويقيم بذات الناحية.

باتهام كلاً من: المدعو 'محمود ا.ع' 20 سنة، عامل، والمدعو 'السهولي ص.ا.ا' 31 سنة، عامل، ويقيمان بذات الناحية، بالتعدي على نجله المذكور بالضرب بسلاح أبيض كان بحوزة الأول وإحداث إصابته المشار إليها، وتم ضبط المتهمان والأداة المستخدمة "سكين" بإرشاد الأول، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.