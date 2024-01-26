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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط طالبة من شرفة منزل أسرتها بالطابق الرابع في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طالبة في بداية العقد الثالث من العُمر؛ متأثرة بإصابتها باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ؛ إثر سقوطها من الطابق الرابع، اثناء محاولتها جمع الملابس من شرفة المنزل، دائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور قسم ثان سوهاج، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده مصرع طالبة إثر سقوطها من شرفة المنزل بالطابق الرابع دائرة القسم.

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وبالإنتقال والفحص تبین مصرع المدعوة (نهي ا.ع.م، 21 سنة، طالبة، وتقيم دائرة القسم)، وأفادا كلاً من:" شقيقها المدعو احمد ا.ع.م 24 سنة، صاحب مطعم، وشقيقتها المدعوة نهله ا.ع.م 27 سنة، ويقيمان بذات الناحية"، بأنه أثناء تواجد شقيقتهما المذكورة بالمنزل.

وحال جمعها الملابس من شرفة المنزل بالطابق الرابع إختل توازنها وسقطت أرضاً، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها، ولم يتهما أحداً بالتسبب في ذلك، ونفي الشبهة الجنائية.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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