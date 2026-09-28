النحاس يهبط 1.6% مع تباطؤ أرباح الصناعة الصينية ومخاوف الطلب

تراجعت أسعار النحاس بنسبة 1.6% خلال تعاملات اليوم الاثنين في بورصة لندن للمعادن، متأثرة بتباطؤ نمو أرباح الشركات الصناعية في الصين، ما أثار مخاوف بشأن آفاق الطلب على المعدن، وذلك قبيل عطلة اليوم الوطني التي تستمر أسبوعًا في البلاد.

وتراجع النحاس خلال تعاملات اليوم بما يصل إلى 1.6% في بورصة لندن للمعادن، قبل أن يقلص جزءا من خسائره، لينخفض بنسبة 1.5% إلى 14,397.50 دولار للطن، وفقًا لبيانات "بلومبيرج".

وامتدت الخسائر إلى معادن أساسية أخرى، حيث تراجع الزنك بنسبة 1.5% والألومنيوم بنسبة 1.3% في بورصة لندن للمعادن.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصيني ارتفاع أرباح الشركات الصناعية بنسبة 4.2% في أغسطس على أساس سنوي، مقارنة بزيادة بلغت 11% في يوليو، مسجلة أبطأ وتيرة نمو منذ أن أظهرت البيانات انخفاضًا في نوفمبر الماضي.

وتبدأ عطلة اليوم الوطني في الصين في الأول من أكتوبر وتستمر حتى السابع من الشهر نفسه، فيما يترقب المتعاملون مؤشرات الطلب على المعادن خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار ضعف بعض محركات النمو الصناعي.

وارتفعت أسعار النحاس منذ بداية العام، مدعومة بتوقعات بأن تفرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسومًا جمركية على النحاس المكرر، وهو ما أدى إلى زيادة الواردات الأمريكية من المعدن والضغط على الأسواق في مناطق أخرى.

ورغم استمرار مؤشرات شح المعروض في السوق الصينية، والتي ساعدت في إبقاء أسعار النحاس بالقرب من مستويات قياسية، يراقب المتعاملون عن كثب تطورات الاقتصاد الكلي، في ظل تراجع الاستهلاك والاستثمار، وضعف ثقة الشركات، إلى جانب استمرار الحكومة في الحد من الإنفاق المالي.

وفي الولايات المتحدة، يتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال أكتوبر المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع الصناعية، ومن بينها النحاس.