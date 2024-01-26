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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

فتاة تنهي حياتها بقرص حفظ الغلال في سوهاج

صدى البلد

أقدمت فتاة في نهاية العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياتها عقب تناولها قرص لحفظ الغلال بمنزل أسرتها، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، مفاده إنهاء فتاة حياتها بتناولها قرص لحفظ الغلال بمنزل أسرتها دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین اقدام المدعوة (فاطمة خ.ع.م، 18 سنة، وتقيم دائرة المركز)، على إنهاء حياتها، وأفادا كلاً من:" والدها المدعو خلف ع.م.ع، 54 سنة، موظف، وشقيقها المدعو محمد خ.ع.م، 23 سنة، سائق، ويقيمان بذات الناحية"، بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية؛ ما أدى إلى إصابتها ووفاتها في الحال، ونفيا الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة تناول مادة سامة عضويه أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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