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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

صيد الأسماك ينهي حياة طالب صعقاً بالكهرباء في سوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طالب في نهاية العقد الثاني من العمر، صعقاً بالكهرباء، وذلك أثناء قيامه بمد سلك كهرباء بمصباح من مسكنه لإنارة ترعة الجبل المجاورة له؛ من أجل صيد الأسماك دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغاً من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طالب صعقاً بالكهرباء بجوار ترعة الجبل دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة المدعو (حسن ا.س.ح- 17 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز)، وأفاد والده المدعو (السعودي س.ح- 53 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بأنه أثناء قيام نجله المذكور بممارسة صيد الأسماك بترعة الجبل المجاورة لمسكنه وحال قيامه بمد سلك كهرباء بمصباح من مسكنه لإنارة الترعة لامست يداه السلك؛ ما أدى لصعقه ووفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وان سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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