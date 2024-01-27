شهر ونصف دون صبغة الأشعة المقطعية.. مرضى السرطان بـ«أورام سوهاج» يستغيثون بالمسئولين

"مش عارفة ولدي يجيب منين كل ده.. ربنا عالم إنه مقصرش معايا أبدًا.. وراضية عنه ليوم الدين"، بهذه الكلمات بدأت الحاجة أم ناجي محمد، ابنة مركز المنشاة جنوب محافظة سوهاج، حديثها مع موقع “صدى البلد”، لافتة إلى مدى الضغط الذي يتعرض له نجلها بسبب عدم وفرة علاجها بمعهد أورام سوهاج تارة، وعدم توافر صبغة الأشعة المقطعية تارة أخرى.

وبدموع تسيل على وجنتيها وبضعف نبرة صوت سيدة في الستينات من عمرها، أوضحت أم ناجي أنه من منتصف شهر ديسمبر الماضي لم يتم ورود صبغة للأشعة المقطعية إلى معهد أورام سوهاج، والتي يتوقف عليها تحديد حالة المرضى ومدى فعالية العلاج الذي تتبعه الحالة.

وعلى هذا النحو، تحدثت لـ"صدى البلد" السيدة الستينية صابرين فرج، ابنة محافظة سوهاج أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنه تم تحديد يوم 30 ديسمبر 2023 من أجل عمل أشعة مقطعية لها، لبيان ما إذا كان العلاج المحدد لها له نتيجة فعالة ويجب أن تستمر عليه فترة أخرى أو لا يجب أن يصرف له ثانية.

واستكملت المصابة بسرطان الثدي حديثها قائلة: "فوجئت باتصال من موظفة في معهد أورام سوهاج بتقولي آجي قبل الميعاد عشان الصبغة قربت تخلص ولازم أعملها ضروري، كان يوم 13/12، الموظف رفض يدخلني أعمل الأشعة قبل ميعادي وقال إن كده هظلم ناس تاني عليها الدور، وللأسف الصبغة خلصت، من وقتها ولحد النهارده مجتش صبغة للأشعة المقطعية".

التكلفة عالية والمرضى غير مقتدرين

ووجه الحاج شوقي عبد العال، ابن قرية الديابات بمركز أخميم شرق محافظة سوهاج، مناشدته إلى وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، وإلى مدير معهد الأورام بسوهاج، وإلى جميع الجهات المعنية بهذا الأمر، بسرعة جمع صبغة للأشعة المقطعية بمعهد أورام سوهاج؛ لمتابعة حالة المرضى، واتخاذ جميع الإجراءات الطبية اللازمة حيالهم قبل فوات الأوان.

وأكد الحاج شوقي أن سعر صبغة الأشعة المقطعية خارج المستشفيات الحكومية يتراوح بين 2000 و3500 جنيه، وأن حالة المرضى وأسرهم المادية لا تحتمل تلك التكلفة، مشيرًا إلى أن هناك مرضى تحت خط الفقر ولا يتحملون نفقات العلاج الخارجية، فكيف لهم أن يشتروا صبغة الأشعة المقطعية بهذه التكلفة.

ويستغيث مرضى السرطان بمعهد أورام سوهاج، بالمسئولين المعنيين، وعلى رأسهم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، ويناشدونهم جمع صبغة الأشعة المقطعية في أقرب وقت ممكن حتى يتم فحص المرضى الذين توقفوا عن العلاج لعدم عمل الأشعة المقطعية من منتصف شهر ديسمبر الماضي وحتى يومنا هذا.