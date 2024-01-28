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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. "الفقي" يتفقد أعمال تطوير مركز شباب مدينة سوهاج

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، مركز شباب مدينة سوهاج "الساحة الشعبية"، وذلك عقب انتهاء  أعمال تطوير ورفع كفاءة المركز، بحضور النائب خالد أبو الوفا عضو مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة مركز الشباب، ومحمد فريد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

تفقد المحافظ الأعمال التي تمت بملعب كرة القدم، حيث تم تركيب النجيل الصناعي، ورفع كفاءة المدرجات، بتكلفة بلغت مليون جنيه، كما تفقد صالة التأهيل البدني، وحمام السباحة، وملعب الاكريليك الثلاثي "سلة، وطائرة، ويد"، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه.

كما تفقد مركز التخاطب وتنمية المهارات والتكامل الحسي، حيث تم العمل من خلاله على 236 حالة، ووجه المحافظ بعمل مركز التخاطب على فترتين صباحية ومسائية؛ للقضاء على قوائم الإنتظار.

شملت جولة المحافظ كذلك تفقد موقع قاعة الاجتماعات التي سيتم تطويرها خلال الفترة القادمة، كما تعرف على خطة مركز الشباب لإنشاء نادي صحي "جاكوزي، وساونا".

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وأشاد المحافظ بجودة أعمال التطوير التي تمت بمركز الشباب، موجها بالحفاظ على ما تحقق من إنجاز، والصيانة المستمرة لكافة الأعمال.

وعلى هامش الزيارة قام النائب خالد أبو الوفا بإهداء درع مركز الشباب للمحافظ تقديرا لجهوده في دعم قطاع الشباب والرياضة بصفة عامة، ومركز شباب مدينة سوهاج بصفة خاصة.

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