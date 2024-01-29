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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أعمال تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية تنطلق في سوهاج بـ3 قطاعات

صدى البلد

أعلن الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعمال تصحيح كراسات إجابات امتحان الفصل الدراسي الأول، للشهادة الإعدادية 2024 بسوهاج قد انطلقت من خلال العمل في 3 كنترولات فرعية، بعد انتهاء الامتحانات يوم الأربعاء الماضي، بامتحان مادة العلوم، داخل 463 لجنة، خصصت لاستقبال 81 ألفا و656 طالبا وطالبة، بالإدارات التعليمية الأحد عشر، على مستوى المحافظة.

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تعليم سوهاج

وأكد وكيل الوزارة أن أعمال التصحيح تجري في 3 كنترولات في 3 قطاعات هي: قطاع الشمال، الذي يشمل إدارات: طما وطهطا وجهينة، وقطاع وسط الذي يضم إدارات: المراغة وسوهاج وأخميم وساقلتة والمنشاة، وأخيرًا قطاع الجنوب الذي يضم إدارات: جرجا والبلينا ودار السلام.

وأضاف وكيل الوزارة أن مرحلة التصحيح تمر بعدة مراحل، تبدأ بتجميع أوراق الإجابات وترقيمها، وتوزيع أوراق الإجابات على المصححين وفقا لكل مادة، ثم رصد الدرجات ومراجعتها ثم اعتماد النتيجة من السيد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وإعلانها فور اعتمادها، ومن المتوقع ظهور النتيجة خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير القادم.

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