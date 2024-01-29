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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحفل عيد الشرطة.. "أمن سوهاج" يستعرض جهود الداخلية أثناء ثورة 25 يناير

صدى البلد

احتفالًا بذكرى الـ25 من يناير 2011م، بالتزامن مع ذكرى عيد الشرطة الـ72، استعرضت مديرية أمن محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، فيديو تسجيلي موثق به أبرز أحداث 25 يناير 2011، وضم المقطع جهود وزارة الداخلية وأجهزة الأمن أثناء هذه الفترة العصيبة.

وأوضحت كيف استطاعت وزارة الداخلية ورجال الشرطة البواسل، تخطي كل التحديات الصعبة والتعثرات التي واجهت مصرنا الحبيبة وقت ثورة الشعب ثورة الـ25 من يناير 2011م.

وذلك بحضور اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، ولفيف من قيادات مديرية أمن سوهاج، وموظفي ديوان عام المحافظة.

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25 يناير

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وكان قد وضع اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن محافظة سوهاج، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن من ابناء وزارة الداخلية من ابناء سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية.

احتفالًا بذكرى عيد الشرطة المصري الـ72، والتي تعود أحداثه إلى عام 1952م عندما راح 50 قتيلًا وسقط 80 جريحًا على أيدي الاحتلال الإنجليزي في واقعة الإسماعيلية في يوم الـ25 من يناير، ومنذ ذلك الوقت تم تحديد هذا اليوم عيدًا للشرطة المصرية تخليدًا لذكرى ابطالنا بتلك الواقعة.

وفي لفتة طيبة ومشهدًا رائعًا يوم الخميس الماضي 25 يناير 2024م، ظهرت ضابطات الشرطة ولفيف من قيادات مديرية أمن محافظة سوهاج، أقصى جنوب صعيد جمهورية مصر العربية، بين المواطنين بين أيديهن باقات الورود والشيكولاتة الملون غلافها بألوان البهجة والسرور.

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