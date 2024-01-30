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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل الضغط النفسي يتسبب في الإصابة بالأورام؟

هل الضغط النفسي
هل الضغط النفسي يتسبب في الإصابة بالأورام

انتشر فى الأونة الأخيرة إصابة الكثير من الأشخاص بالأورام، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب ولكن السؤال الذى يحر الكثير هو، هل الضغط النفسي يتسبب في الإصابة بالأورام؟

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الضغط النفسي وعلاقته بالإصابة بالأورام

يجيب على هذا السؤال الدكتور عصام البقلي استشاري الجراحات التجميلية وجراحات الأورام، من خلال تصريحات خاصة لصدى البلد، أنه  لا يوجد دليل قاطع يثبت أن الضغط النفسي بشكل مباشر يسبب الإصابة بالأورام ومع ذلك، هناك بعض الأبحاث تشير إلى أن الضغط النفسي المزمن وعدم التعامل الصحيح معه قد يؤثر على جهاز المناعة وقد يزيد من خطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل أمراض القلب والسكري وأمراض الجهاز الهضمي.

وفيما يتعلق بالسرطانات، هناك أبحاث تشير إلى أن الضغط النفسي المزمن والتوتر العاطفي قد يؤثران على صحة الجسم بشكل عام وقد يرتبطان بزيادة في خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا الارتباط لا يعني بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة بين الضغط النفسي والإصابة بالأورام.

على أي حال، من المهم أن تتعامل مع الضغط النفسي بشكل صحيح وتبحث عن استراتيجيات التخفيف منه، سواءً من خلال ممارسة الرياضة النظامية، وتعلم تقنيات التأمل والاسترخاء، والحفاظ على نمط حياة صحي، والتواصل مع الأصدقاء والأحباء، كما ينصح بالبحث عن الدعم المهني من أطباء أو مستشارين نفسيين إذا كان الضغط النفسي يؤثر بشكل كبير على حياتك وصحتك العامة.

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