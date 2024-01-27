نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

ارتجاج المخ هو إصابة شائعة تحدث نتيجة لصدمة قوية للرأس أو الجسم تؤدي إلى تعرض المخ لاهتزاز أو ارتجاج، يمكن أن يحدث إرتجاج المخ نتيجة للصدمات الرياضية، مثل كرة القدم أو الركبي، أو الحوادث المرورية، أو السقوط، أو أي نوع آخر من الصدمات العنيفة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

آلام العظام نفسها لا تكشف بشكل مباشر عن وجود مرض خطير في الدم، ومع ذلك، قد تكون هناك عدة حالات مرضية تسبب ألم العظام وتتطلب تقييمًا طبيًا. إليك بعض الأمثلة على الأمراض التي يمكن أن تسبب آلام العظام وتتأثر بالدم، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

يعاني بعض أفراد الأسرة من تصلب الشرايين والأغلبية يجهل بعض المشروبات المنتشرة فى كل منزل يمكن أن تساعد فى تقليل خطر تصلب الشرايين .

هناك عدد من المشروبات التي يمكن أن تساعد على الهضم بعد الأكل، إليك بعض الخيارات التي قد تكون مفيدة للتخلص من التقلصات، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

الجوع الحقيق والجوع النفسي هما حالتان مختلفتان تتعلقان بالشعور بالجوع والتعامل معهما يختلف أيضًا. إليك الفرق بينهما وطرق التعامل مع كل منهما، وفقا لما نشره موقع هيلثي :