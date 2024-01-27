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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| 10 أطعمة تمنع تصلب الشرايين....ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟

تصلب الشرايين
تصلب الشرايين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

اعراض ارتجاج المخ.. إجراءات أولية للتصرف فى حالة الاشتباه

ارتجاج المخ هو إصابة شائعة تحدث نتيجة لصدمة قوية للرأس أو الجسم تؤدي إلى تعرض المخ لاهتزاز أو ارتجاج، يمكن أن يحدث إرتجاج المخ نتيجة للصدمات الرياضية، مثل كرة القدم أو الركبي، أو الحوادث المرورية، أو السقوط، أو أي نوع آخر من الصدمات العنيفة، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

هل آلام العظام تكشف مرضا خطيرا فى الدم

آلام العظام نفسها لا تكشف بشكل مباشر عن وجود مرض خطير في الدم، ومع ذلك، قد تكون هناك عدة حالات مرضية تسبب ألم العظام وتتطلب تقييمًا طبيًا. إليك بعض الأمثلة على الأمراض التي يمكن أن تسبب آلام العظام وتتأثر بالدم، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

10 أطعمة في كل بيت تمنع تصلب الشرايين اكتشفها فورا

يعاني بعض أفراد الأسرة من تصلب الشرايين والأغلبية يجهل بعض المشروبات المنتشرة فى كل منزل يمكن أن تساعد فى تقليل خطر تصلب الشرايين .

مشروبات تساعد على الهضم بعد الأكل.. ونصائح لتقليل التقلصات والانتفاخات

هناك عدد من المشروبات التي يمكن أن تساعد على الهضم بعد الأكل، إليك بعض الخيارات التي قد تكون مفيدة للتخلص من التقلصات، بحسب ما نشره موقع هيلثي :

ما الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع النفسي؟.. طرق الحفاظ على التوازن الصحي

الجوع الحقيق والجوع النفسي هما حالتان مختلفتان تتعلقان بالشعور بالجوع والتعامل معهما يختلف أيضًا. إليك الفرق بينهما وطرق التعامل مع كل منهما، وفقا لما نشره موقع هيلثي :

 

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