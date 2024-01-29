إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بزراعي ملوي جنوب المنيا

أصيب 5 أشخاص إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان امام مركز ملوي جنوب المنيا وتم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي القاهرة أسوان، بالتحديد قبلي مدخل مدينة ملوي أسفر عن وقوع مصابين.



على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتمت إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الزراعي.