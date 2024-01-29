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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال المجلس التنفيذي

محافظ المنيا يطالب بإحكام الرقابة التموينية وفتح منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن هناك متابعة مستمرة لأعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الجاري بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

جاء ذلك خلال ترأس محافظ المنيا لاجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، و المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات وممثلي الشركات والهيئات.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ خطة مديرية التربية والتعليم لاستقبال الطلاب في الفصل الدراسي الثاني، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى والالتزام بكافة عناصر العملية التعليمية وتقديم كافة أوجه الدعم وبشكل خاص فيما يتصل بالحفاظ على سلامة وأمن الطلاب، والتنسيق الدائم مع رؤساء الوحدات المحلية لإجراء أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة بمحيط المدارس.

 وشدد على مديرية الصحة بإعداد خطة جديدة لمواجهة الأمراض المعدية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وتنفيذ قوافل توعية للطلاب للتعريف بأساليب الوقاية من الأمراض.

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كما استعرض المحافظ جهود مديرية التموين في الرقابة والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ، مكلفاً وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية والرقابية لمنع الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات العامة والتجارية ومحطات المواد البترولية وكذلك أسعار بيع وتوصيل اسطوانات البوتاجاز ( المنزلي/ والتجاري) واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلاً عن التنسيق مع الوحدات المحلية لاستمرار ضخ كميات من السلع والمواد الغذائية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا والتوسع في فتح منافذ بيع السلع الأساسية واللحوم البلدية بأسعار مخفضة بما يلبى كافة احتياجات المواطنين ويخفف عن كاهلهم.

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز، برفع درجة الاستعداد والتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري بالمحافظة، للعمل على تطهير مجرى مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي وضرورة تقوية الجسور الضعيفة، مع الاطمئنان على مدى كفاءة وجهازية كافة المعدات، وذلك ضمن خطة المحافظة لاتخاذ التدابير اللازمة والاستعداد لمواجهة أية أزمات طقسية وسيول خلال فصل الشتاء.

وفى ختام اجتماع المجلس، استعرض هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات، والهيئات، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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