الموجة 22.. إزالة 77 حالة تعد علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مواصلة تنفيذ أعمال الموجة الـ 22 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية لليوم الثانى على التوالي للمرحلة الأولى من الموجة لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.

وتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقًراها، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 77 حالة تعد علي الأرض الزراعية وأملاك الدولة منها 52 حالة تعد علي أرض أملاك دولة جاءت بواقع 38 حالة بمركز العدوة، 3 حالات بمركز سمالوط و 11 حالة بمركز أبوقرقاص، بالإضافة الي إزالة 25 حالة تعد علي الأرض الزراعية بمركز سمالوط، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الارض باستخدام معدات الوحدة المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الموجة الــ22 سيتم تنفيذها على 3 مراحل حيث تستمر أعمال المرحلة الأولي حتى 16 فبراير المقبل والمرحلة الثانية ستبدأ عملها في 24 فبراير وحتى 15 مارس القادم أما المرحلة الثالثة ستبدأ عملها في 23 مارس المقبل وحتى 12 أبريل 2024.