دورة "التسويق الالكترونى" تختتم فعالياتها لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم بالمنيا

اختتمت مديرية العمل بالمنيا، فعاليات الدورة التدريبية عن ( التسويق الالكترونى) بمركز التدريب المهنى تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لأسواق العمل داخليا وخارجيا.

وذلك ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلى .

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أن دورة التسويق الالكترونى استمرت 22 يوما وفى ختامها تم تقديم مشروعات للمتدربين من الجنسين وعددهم 20 متدربا، مشيرة إلى أن التدريب يأتى وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة العمل وعدد من الجهات الشريكة ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمى WFP بالاشتراك مع مؤسسة راك للتدريب و جامعة دراية، لتدريب أبناء المحافظة .