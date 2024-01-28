عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة "التسويق الالكترونى" تختتم فعالياتها لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم بالمنيا

دورة للتسويق الإلكتروني
دورة للتسويق الإلكتروني

اختتمت مديرية العمل بالمنيا، فعاليات الدورة التدريبية عن ( التسويق الالكترونى) بمركز التدريب المهنى تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، بهدف تأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم لأسواق العمل داخليا وخارجيا.

وذلك ضمن جهود المديرية لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية على المهن التي يحتاجها سوق العمل المحلى .

 

مياه المنيا: عطل مفاجئ بخط طرد محطة مغاغة وجار الإصلاح

محافظ المنيا: 8 آلاف شكوى بنسبة استجابة 100% خلال 2023

 

وأوضحت الدكتورة ماجدة صلاح مدير مديرية العمل بالمنيا ، أن دورة التسويق الالكترونى استمرت 22 يوما وفى ختامها تم تقديم مشروعات للمتدربين من الجنسين وعددهم 20 متدربا، مشيرة إلى أن التدريب يأتى وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة العمل وعدد من الجهات الشريكة ومن خلال المنحة المقدمة من برنامج الأغذية العالمى WFP بالاشتراك مع مؤسسة راك للتدريب و جامعة دراية، لتدريب أبناء المحافظة .

التسويق الالكترونى التدريب المهنى الدورة التدريبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المهن التي يحتاجها سوق العمل تأهيل الشباب برامج التدريب تدريب المجاني مديرية العمل بالمنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

80 جنيها دفعة واحدة.. تحرك مفاجئ في أسعار اللحوم بالأسواق 

1000 جنيه دفعة واحدة|من يحدد سعر الذهب في مصر بعد القفزة الأخيرة؟

3 لاعبين أهلاوية في الزمالك هدية مجلس الإدارة للجماهير.. والرابع مفاجأة

رسميا الآن|سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات الحكومة بشأن مفاوضات صندوق النقد

تحرك جديد في سعر الذهب بمصر الآن

نتيجة مباراة مصر والكونغو .. خبيرة أبراج تكشف عن الفائز

بعد ارتفاع الأعلاف.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن اليوم 

راتب فيتوريا يثير أزمة| كم يتقاضى مدرب المنتخب بالجنيه المصري؟.. رقم خيالي

ترشيحاتنا

البحر الأحمر والأونروا والقانون الدولي.. أبرز ما جاء في لقاء شكري وبن فرحان

جيش الاحتلال يكشف أحدث حصيلة لمصابيه بجروح خطيرة في معارك غزة

رئيس المركزية للعلاقات الخارجية بالأعلى للشئون الإسلامية: إصدارات الأوقاف المترجمة أكثر من 200 كتاب

عمل يومي يغمس صاحبه في النار.. احذره فهو الأشد إثما ومحاسبة في الدارين

زيادة المرتبات والأجور 500 جنيه لـ 35 مليون موظف.. اعرف موعد الصرف

بديل إمام عاشور.. ميدو يفتح النار على مدرب المنتخب بسبب هذا اللاعب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال جريء.. مي عمر تثير الجدل بملابسها| شاهد

فستان زفاف.. درة تشعل السوشيال ميديا بصورها | شاهد

فضائح وتزييف.. تنبؤات ليلي عبد اللطيف عن ريهام سعيد تثير الجدل

مليونيرات ومليارديرات أجانب قادمون للدول العربية.. ليلى عبد اللطيف تثير الجدل من جديد

فيديو

حلق شعره وتعرض للسحر وبكى بحرقة.. خالد سليم يطلق قذائف نارية على الوسط الفنى

ضرب بالنعال.. سفير جمعية مناهضة للعنف يتعدى على مغني أثناء حفل.. شاهد

صور تايلور سويفت.. وضعيات غير لائقة والمتهم مجهول

تحذير صحي.. مقطع فيديو يثر ضجة لأكلة بكوريا الجنوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ما بين أوسلو والسابع من أكتوبر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : محكمة العدل الدولية تطلق صافرات الإنذار

جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: مزيج الطاقة المصري يكتمل بتنفيذ ملف الضبعة النووي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: المواجهة التشريعية للتنمر الإلكتروني

اﻟﻤﺰﻳﺪ