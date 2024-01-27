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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا: 8 آلاف شكوى بنسبة إنجاز 100% خلال 2023

اللواء أسامة القاضي
اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أن منظومة الشكاوى تلقت ٨٠٧٩ شكوى على مدار عام ٢٠٢٣ منها ٥٥١١ شكوى فردية ، و٢٥٦٨ شكوى جماعية حيث تم الرد عليها جميعاً وبلغ إجمالي الشكاوى المنفذة ٨١٧٤ شكوى فضلاً عن تنفيذ ١٤٣ شكوى واردة من فترة سابقة حيث تنوعت الشكاوى ما بين شكاوى مواطنين وخدمة مستثمرين وشركات مرافق وجهات حكومية وذوى الهمم ومجتمع مدني.

منظومة الشكوى الحكوميه 

مؤكدا نجاح المحافظة في تحقيق معدل إنجاز ١٠٠ % بمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال عام ٢٠٢٣ وهو ما يشير الى فاعلية المنظومة في الاستجابة للأحداث والشكاوى وسرعة التعامل معها حيث تراوح متوسط زمن الرد على الشكاوى ما بين الفورى و حتى ٩ أيام فضلاً عن ثقة المواطنين بالمنظومة خاصة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل الشكاوى والحد من أسباب تكرارها.

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وشدد المحافظ على الاستمرار في التزام الجهاز التنفيذي للمحافظة وكافة الجهات المرتبطة بالمنظومة داخل المحافظة بسرعة الاستجابة لشكاوى وطلبات المواطنين في مختلف المجالات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل مع المواطنين وتلبية مطالبهم وشكواهم و تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات .


وتلقى محافظ المنيا خطاب شكر من وزارة التنمية المحلية للقائمين على العمل فى خدمة المواطنين وفريق عمل مبادرة صوتك مسموع بالمحافظة وما تم من جهد فى حل شكاوى المواطنين والتواصل معهم خلال عام ٢٠٢٣.

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