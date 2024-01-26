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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 8 أشخاص في حادثي سير بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا كما أصيب 3 أشخاص آخرين في حادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة .

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تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي القاهرة أسوان بالقرب من مدخل مدينة المنيا.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين انقلاب سيارة ملاكي نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد قائدها، حيث تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص مقيمون بمركز سمالوط.

تم  نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر محضر بالواقعة وجرى التحفظ على المركبة تحت تصرف النيابة العامة


كما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز العدوة.

وانتقلت سيارات الإسعاف وتبين تصادم سيارتين بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص مقيمون بمركز العدوة تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والتحفظ على المركبتين تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق. 

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