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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من مصدر الأمان لمجرم جبان.. الأب ينهي حياة ابنته بالمنيا لسبب صادم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لم تكن الفتاة ذات الـ 18 ربيعًا تتخيل أن والدها الذي من المفترض أن يكون أقرب ما لها في هذه الحياة، والذي من المفترض أن يكون مصدر الأمان والسند والضهر لها، سيكون هو خنجر الخيانة الذي يقضي عليها وينهى حياتها بدم بارد بسبب خلافات أسرية، الأمر الذي تتسبب في صدمة كبيرة لأهالي محافظة المنيا التي جرت تفاصيل هذه الجريمة المؤسفة بها.  

تفاصيل الواقعة

شهدت إحدى قرى مركز المنيا، جريمة بشعة عندما قام أب بقتل ابنته مستخدما آلة حادة داخل المنزل لخلافات أسرية متجردا من المشاعر الإنسانية وتم القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة، بقيام شخص بقتل ابنته، داخل غرفتها بإحدى قرى مركز المنيا. 

انتقل فريق من البحث الجنائي وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين قيام ع. م. 45 سنة بقتل ابنته ي- 18 سنة بسبب خلافات أسرية، حيث تم القبض على المتهم والسلاح المستخدم آله حادة.

وقام فريق من النيابة العامة بمركز المنيا، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، بمعاينة مسرح الجريمة والجثة، حيث تم اكتشاف وجود جرح قطعي بالرقبة، وتقرر نقلها إلى مشرحة المستشفى.

وكلفت النيابة العامة الطب الشرعي، بمعاينة الجثة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية للمجني عليها. وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات في الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهم والسلاح المستخدم تحت تصرف النيابة. 

المنيا النيابة العامة الواقعة جريمة بشعة ينهي الاب ابنته

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