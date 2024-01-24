جامعة المنيا: الأسبوع المقبل إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات

أكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، خلال ترؤسه مجلس شئون التعليم والطلاب، الذي عُقد بحضور وكلاء الكليات لشئون التعليم، أنه خلال الأسبوع القادم ستنتهي جميع كليات الجامعة من إعلان نتائجها للطلاب، وذلك بعد التوجيه والتأكيد بسرعة إجراء أعمال التصحيح والرصد فور الانتهاء من الامتحانات، وذلك وفق الخطة التنظيمية التي سبق وأن وضعتها الجامعة في هذا الشأن، مع التأكيد على الانتهاء إعداد الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني وبدء إعلانها بحد أقصى خلال الأسبوع القادم.

وقال الدكتور عصام فرحات، إن كليات الجامعة أنهت اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بجميع الكليات، حيث اختتمت اليوم الاختبارات الإلكترونية بكليات القطاع الطبي والذين أدوا اختباراتهم بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، وكذلك طلاب القطاع الطبي بالجامعة الأهلية.

كما نُوقش خلال الاجتماع، خطة الجامعة في تنفيذ الرحلات العلمية التي تحتاجها بعض الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، إلى جانب الموافقة على عدد من القرارات التنظيمية لقطاع شئون التعليم والطلاب.