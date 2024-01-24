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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا: مليون و 437 ألف طالب يتلقون خدمات طبية خلال عام

خدمات طبية لطلاب
خدمات طبية لطلاب المدارس

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على استمرار خدمات مديرية الصحة للطلاب من أبناء المدارس بالمراحل التعليمية المختلفة، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة أبنائها من الشباب والطلاب ورفع الوعى الصحي لديهم وتقديم الرسائل الصحية السليمة .

 

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من جانبه، قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إدارة السن المدرسي قدمت مليون و 437 ألف و 572 خدمة صحية متنوعة للشباب شملت رعاية صحية و توعية ومشورة لعدد 526 ألف و 681 من الشباب والمراهقين وذلك خلال عام 2023، مشيرا إلى إجراء فحص طبى شامل لعدد 748 ألف و 666 طالبا بالمراحل التعليمية المختلفة على مستوى مدارس القطاع الريفي.

وأوضحت الدكتورة خلود محمود مدير إدارة السن المدرسي بالمديرية، أن عيادات الشباب والمراهقين قدمت خدماتها لعدد 153139 من الذكور و 373542 من الإناث حيث تنوعت الخدمات ما بين 506084 خدمة رعاية صحية و 458520 خدمة مشورة، بالإضافة إلى تقديم 472968 خدمة توعية وتثقيف صحي للشباب بموضوعات مختلفة.

وأضافت أنه تم تنفيذ 2994 ندوة تثقيفية بموضوعات متنوعة، إلى جانب المرور علي 4102 مدرسة لمتابعة البيئة الداخلية والخارجية للمدارس والحالة الصحية للطلاب ومتابعة انتظام سير التطعيمات، مشيرةً إلي أنه تم تنفيذ11 دورة تدريبية لعدد 203 متدربين علي خدمات عيادات الشباب والمراهقين، فضلاً عن المرور على عدد 11 دور للأيتام وفحص 238 طالبا وتحويل 173 لتلقى الرعاية الصحية اللازمة وتقديم 33 ندوة للتثقيف والتوعية الصحية.

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