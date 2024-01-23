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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقديم الخدمات الطبية لـ 2 مليون حالة بالعيادات الخارجية وأقسام الاستقبال بمستشفيات المنيا

العيادات الخارجية
العيادات الخارجية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لما يقرب من 2 مليون 459 ألف و585 حالة خلال عام 2023 الماضى، ضمن مجموعة من القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة نظمتها المديرية على مستوى مراكز وقرى المحافظة من خلال نخبة من الأطباء بكافة التخصصات، لتوفير خدمات طبية مجانية للفئات الأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

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من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا جهود إدارة الطب العلاجي خلال عام 2023 حيث تم تقديم خدمات طبية وعلاجية بالعيادات الخارجية لعدد مليون و883 ألف و935 ، و575 ألف و650 حالة بأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات.

 

 مشيراً إلى أنه تم إجراء 79712 عملية جراحية، وخدمات غسيل كلوى لـ 12289 مريضا بإجمالي 142510 جلسة غسيل كلوى، وخدمات علاج طبيعي لـ 22930 مريضا بإجمالي 88935 جلسة علاج طبيعي، بالإضافة إلى تقديم خدمات أشعة عادية لـ 196120 حالة وأشعة تلفزيونية لحوالي 47656 حالة وأشعة مقطعية لـ 19371 حالة، وتقديم خدمات عناية مركزة لـ 9170 مريضا وحضانات لـ 7496 طفلا.

الاستقبال والطوارئ الأولى بالرعاية الخدمات الطبية والعلاجية القوافل الطبية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المناطق الأكثر إحتياجا خلال عام 2023 مديرية الصحة

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