عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنيا يضبط 226 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

حملات تفتيشية
حملات تفتيشية

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضبط 226 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق والمخابز البلدية ومحطات توزيع الطاقة والبترول، بهدف إحكام الرقابة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية وتطبيق القرارات التموينية، ومنع الممارسات الاحتكارية والوقوف على سلامة وجودة المنتجات المعروضة من المواد الغذائية.

 

لتغيبهم عن العمل.. التحقيق مع 10 موظفين بالوحدات القروية في المنيا

محافظ المنيا يستقبل مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

 

وأكد المحافظ ، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية بالتعاون بين مديرية التموين والجهات المعنية لتحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق والمخابز البلدية، مع رصد المخالفات وضبط الأسعار ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

من جانبه ، استعرض الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، في تقريره اليومي جهود المديرية حيث أسفرت الحملات عن ضبط 170 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - نقص وزن –عدم وجود ميزان )، و56 مخالفة في مجال متابعة الأسواق (عدم الإعلان عن الأسعار - غش تجارى - ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

الحملات الرقابية الأسواق والمخابز اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا توافر السلع حملات تفتيشية مخالفة تموينية مديرية التموين منع الممارسات الاحتكارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد نقله للمستشفى| 10 صور أثارت ضجة بين أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

الجرام يتخطى 4000 جنيه رسميا|تحرك سعر الذهب مجددا بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

بعد نقل أحمد العوضي للمستشفى| هل انفصاله عن ياسمين عبد العزيز وراء تدهور صحته؟

حالته صعبة وممنوع عنه الزيارات.. نقل أحمد العوضي إلى المستشفى

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. كم سجل سعر الكيلو في البورصة؟

إمام عاشور السبب.. لاعب الزمالك السابق يوجه رسالة لنجم الأهلي

معتز إينو يفجر مفاجأة عن زيزو بعد المشاركة مع منتخب مصر

موعد مباراة مصر القادمة في دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

بوتين: المحطة النووية في الضبعة أهم المشاريع بين روسيا ومصر

الرئيس الروسي: مشروع الضبعة النووية سيعزز الطاقة والاقتصاد المصري

الرئيس السيسي وبوتين يشهدان صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

السيسي وبوتين يشاركان في مراسم صب الخرسانة بمحطة الضبعة للطاقة النووية

لأول مرة| حلف الناتو: لا نرى تهديدا مباشرا أو وشيكا من روسيا

تعرف على مزايا العمل بالمفاعل النووي في الضبعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة غير متوقعة| أمينة خليل تفاجئ متابعيها بفستانها في باريس

طرح بوسترات فردية لنجوم فيلم درويلة.. شاهد

فستان نادين نجيم في حفل JoyAward يثير ضجة| سعره خرافي

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على فستان منى زكي بحفل JoyAward| شاهد

فيديو

القوات المسلحة تهدي "تحت السيطرة" لوزارة الداخلية بمناسبة العيد 72 للشرطة المصرية

بعد 4 سنوات من الاعتزال.. أحدث ظهور لـ"مي فخري" وسر ابتعادها عن التمثيل

قصة شائعة حول ابنة الشيخ محمد سيد طنطاوي .. كيف رد عباس شومان وعبد الله رشدي؟

مقطع فيديو تنحبس له الأنفاس لطائرات لحظة هبوطها.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ