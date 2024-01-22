لتغيبهم عن العمل.. التحقيق مع 10 موظفين بالوحدات القروية في المنيا

أحال المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا 10 موظفين من العاملين بالوحدات المحلية القروية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون عذر.

وشدد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة الانضباط في العمل والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية، كما أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي موظف يخالف ذلك.

وأشار إلى أن المهندس محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز تفقد الوحدات المحلية بقرى دمشير ونزلة حسين وتلة والإدارات الخدمية بالقرى للتأكيد على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتبين غياب 10 من العاملين بدون عذر .



يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.