عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتغيبهم عن العمل.. التحقيق مع 10 موظفين بالوحدات القروية في المنيا

حملات رقابية وانضباطيه
حملات رقابية وانضباطيه

أحال المهندس عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا 10 موظفين من العاملين بالوحدات المحلية القروية للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون عذر.

وشدد رئيس مركز ومدينة المنيا على ضرورة الانضباط في العمل والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية، كما أكد على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي موظف يخالف ذلك.

محافظ المنيا يستقبل مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

محافظا المنيا ودمياط يفتتحان معرض أوكازيون للأثاث على كورنيش النيل

وأشار إلى أن المهندس محمود أبو كريشة نائب رئيس المركز تفقد الوحدات المحلية بقرى دمشير ونزلة حسين وتلة والإدارات الخدمية بالقرى للتأكيد على جودة  الخدمات المقدمة للمواطنين وتبين غياب 10 من العاملين بدون عذر .
 

يشار إلى ان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين. 

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أسامة القاضي محافظ المنيا استخدامات أراضى الإجراءات القانونية اللازمة الخدمات المقدمة للمواطنين المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة مدير المركز الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يبدأ الخميس المقبل | إعلان مهم من الكهرباء بشأن تخفيف الأحمال

اتفرج ببلاش|9 قنوات مجانية لـ مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر

ياسمين عبدالعزيز تخطف الأنظار في أول ظهور بعد طلاقها من العوضي| شاهد

48 ساعة قاسية.. طقس سيئ وأمطار عشوائية متفاوتة تضرب القاهرة وبعض المحافظات

تشكيل مصر أمام كاب فيردي| 3 وجوه جديدة وبديل صلاح "الورقة الرابحة"

أمطار غزيرة تغرق بعض المناطق غدا.. والأرصاد تحذر

بشائر الخير| 700 ألف طن من السكر في الأسواق.. وهذه أسعاره الرسمية

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول تنبؤات ليلى عبد اللطيف بزواجها

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يستقبل مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

ترشيحاتنا

اشتباكات ضارية بين عناصر المقاومة وجنود الاحتلال في شمال غزة

توفيقك يارب.. أشرف بن شرقي يوجه رسالة إلى منتخب مصر

30 دقيقة| التعادل يسيطر على مباراة مصر والرأس الأخضر بأمم أفريقيا

أكسيوس تكشف مقترحا إسرائيليا لإطلاق سراح الرهائن ووقف القـ تال

أكسيوس تكشف عن مقترح إسرائيلي لإطلاق سرائح الرهائن ووقف الحرب

شاهد.. كريم فؤاد يكشف عن أصعب مباراة خلال مسيرته


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحديث ساعة يوم القيامة غدا.. ما رمزيتها وكيف تعمل؟

تعليق صادم من ناقد موضة على فستان شيرين عبد الوهاب في JoyAward| شاهد

بسبب قط.. 300 ألف شخص طالبوا بطرد سائق روسي |فيديو

تحذير .. أطعمة غير متوقعة تسبب الإجهاض

فيديو

اتفاقية الرورو .. خط بحري بين مصر وإيطاليا لتسهيل نقل البضائع

غياب صلاح والنني.. تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب مصر ضد الرأس الأخضر

راجل بجد.. ميسرة تعرض الزواج على الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح

أمطار خلال ساعات.. تحذير من منخفض جوي ورياح تضرب المحافظات |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د صابر حارص يكتب: خطورة غياب المعيارية في البحوث العلمية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: اشتعال المدخل الجنوبي للبحر الأحمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: حين تصبح الحرب هي "الحل"!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عذاب الفقر وعذاب القبر

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أنا الخائن الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الإنسان الحقيقي مكسب هذا الزمان

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: الانتخابات الرئاسية والتوجهات الاستراتيجية

د. شروق شعبان خضر

شروق شعبان خصر تكتب: في شهر جبر الخواطر

اﻟﻤﺰﻳﺪ