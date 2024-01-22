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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للنظافة ودعم منظومة الإنارة العامة بـ 6 مراكز بالمنيا

حملات نظافة مستمرة
حملات نظافة مستمرة بالمنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة حملات النظافة وتمهيد الطرق على مستوى المحافظة لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات من الشوارع بصفة عام، وذلك في إطار الارتقاء بمنظومة النظافة وتجميل الشوارع والميادين وإضفاء المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حرصا على صحتهم.

 

ففي مراكز بنى مزار – مطاى - سمالوط نفذت الوحدات المحلية حملات مكثفة للنظافة ورفع الاشغالات حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار أعمال النظافة ورفع المخلفات بأحياء شرق وغرب وجنوب وشمال المدينة وقرى (شلقام - الجرنوس - بني على – ابشاق - أبو جرج - الحسينية ) وتم تسوية الشوارع بالجليدر بقرية الجرنوس مع أعمال صيانة اعمدة الانارة العامة بقرية شلقام وطريق اعطو، وبأحياء شرق وغرب وجنوب وشمال مركز مطاى تم رفع المخلفات من أماكن تجميعها ونقلها إلى الظهير الصحراوى، وتم إصلاح عطل صرف صحي بعمارات حي غرب وعمل غرفة تفتيش ووضعها في مكانها بعد إصلاح العطل وتم تسوية الطريق أمام مستشفى الغسيل الكلوي بحى غرب، وفى مركز سمالوط تم عمل حملات مكثفة للنظافة بالإضافة إصلاح كسر خط مياه الشرب بمنطقة أبو سيدهم بالشارع الرئيسي بحي غرب المدينة وإصلاح كسر بخط المياه بقرية ابراهيم باشا التابعة للوحدة المحلية لقرية منقطين وتم شفط المياه من الشوارع وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسمالوط.

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كما واصلت الوحدات المحلية بمراكز المنيا – ديرمواس - أبوقرقاص جهودها في تنظيم حملات لرفع المخلفات الصلبة والقمامة بالأحياء والشوارع الرئيسية والقرى حيث تم رفع القمامة من الطريق العام بقرية بقرية بني أحمد الغربية بالمنيا وصيانة الكشافات بطريق المحيط طهنشا وقرى الحسايبة – دلجا بديرمواس، وتم نقل المخلفات إلى الظهير الصحراوي، وفى ابوقرقاص تم تنفيذ حملة مكبرة لتمهيد وتسوية الطرق بقرية أبوقرقاص البلد، وصيانة الأعمدة وإنارة الطرق الرئيسية لقرى  أبوقرقاص البلد - ابيوها - بنى عبيد  .

أسامة القاضي محافظ المنيا ازالة الاشغالات الإشغالات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا شركة مياه الشرب والصرف الصح نظافة وتجميل

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