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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتطهير خزان المحطة..انقطاع مياة الشرب عن 8 مناطق بقرى بالمنيا غدا

انقطاع المياه ببعض
انقطاع المياه ببعض المناطق بالمنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا انقطاع مياه الشرب عن 8 مناطق بقرى بمركز المنيا غدا الاثنين 22 يناير الجاري لمدة 7 ساعات اعتبارًا من الساعة الـ 9 صباحا وحتى الساعة الـ 4 عصرا وذلك لبدء أعمال تطهير الخزان الأرضي بمحطة مياه سلطانة.

أوضحت الشركه في بيان لها على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الاجتماعي " الفيس بوك" ان المناطق التي سيتم قطع المياه بها هي مناطق " أبو فليو وسوادة ومنشية سوادة والزاوية البحرية والزاوية القبلية ومدينة الحرفيين وعزبة كيمو وعزبة العمدة" ومن المقرر أن تستأنف المياه في المناطق المتأثرة بانقطاع المياة في الساعة الـ 4 عصرا من يوم الإثنين 22 يناير الجاري. 
 

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أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب مجانا في المناطق المتأثرة بانقطاع المياه.

وناشدت  الشركة المواطنين والمستشفيات والمخابز والمؤسسات الحيوية توفير الاحتياجات الخاصة بهم خلال فترة انقطاع المياه وأشارت إلى وجود الخط الساخن لها لتلقي الشكاوى والاستفسارات من خلال الأرقام التالية 125 و 01050509013 و01271196196 و 01271269587. 
 

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