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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتشجيع صناعة الاثاث وتوفير فرص عمل

محافظا المنيا ودمياط يفتتحان معرض أوكازيون للأثاث على كورنيش النيل

محافظا المنيا ودمياط
محافظا المنيا ودمياط يفتتحان معرض الاثاث

افتتح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اليوم الأحد معرض "اوكازيون" للأثاث بمحافظة المنيا ، المقام على كورنيش النيل بمدينة المنيا ويستمر لمدة شهر، ويضم أكثر من ٢٠ شركة من صناع وتجار الموبيليا والاثاث لدعم الصناعة المصرية وتسويق المنتجات المحلية وخلق أسواق جديدة تحقق نمواً وتوسعاً في تلك الصناعات وتشجيع أصحاب المهن و الحرف اليدوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، و اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وأحمد راضى رئيس الغرفة التجارية بالمنيا، ومحمد فايد رئيس الغرفة التجارية بدمياط وعدد من أعضاء غرفتي التجارة بالمنيا ودمياط.

وأكد محافظ المنيا أن المعرض يأتي في إطار اهتمام؛ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتقديم المزيد من الدعم اللازم للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعميق التصنيع المحلي لتحقيق التمكين الاقتصادي لتحسين ورفع مستوى معيشتهم برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بهدف المساهمة في تحريك الاقتصاد المحلي من خلال فتح أسواق جديدة بمنتجات متنوعة، لافتاً إلى أن تقديم منتجات مناسبة التكلفة ومحلية الصنع يؤكد تبني سياسة الدولة بشأن تشجيع المنتج المحلي، وتوفير فرص عمل، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

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وثمن المحافظ، دور محافظة دمياط في دعم صناعة الأثاث ، بما تمتلكه من مصانع وعمال مهرة ، داعياً المواطنين من أبناء محافظة المنيا، إلى زيارة معرض أوكازيون للأثاث، لما يميز منتجاته المصنوعة بأيدي مصرية خالصة من جودة وسعر مناسب ، لافتاً إلى أن المعرض يضم أجنحة مختلفة لعرض جميع أنواع الاثاث من (نوم- سفرة - صالون - انتريه - غرف شباب - أطفال - ركنات - أثاث استانلس) بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى تيسيرات في نظم الدفع و السداد .

من جانبها، وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الشكر لمحافظ المنيا لتقديمه يد العون للعارضين وتسخير كافة إمكانيات المحافظة والعمل على تذليل العقبات وإتاحة المساحة لإقامة معارض للأثاث الدمياطي داخل محافظة المنيا، كما وجهت الشكر إلى الغرفة التجارية على جهودها لإقامة المعرض، الامر الذى يعكس اهتمام كافة الجهات لتقديم كافة سُبل الدعم الممكنة لفتح آفاق تسويقية جديدة لمنتجات الأثاث بمحافظة دمياط .

وأشارت محافظ دمياط إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغا بملف تطوير صناعة الأثاث بمحافظة دمياط وإعداد خارطة طريق لتحقيق التنمية بهذا القطاع الصناعي الوطني الهام الذى تشتهر به دمياط منذ سنوات طويلة، والاستفادة من المهارة الفريدة التي يتمتع بها الصانع الدمياطي، وذلك بالوصول بهذه الصناعة ليس فقط على المستوى المحلى بل والدولي أيضًا.

وأكدت " محافظ دمياط " بدء تفعيل الشراكة بين الغرفة و إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي وفقًا للبروتوكول المبرم بين الجانبين، مشيرة إلى أن تواجد الشركات بالمعرض سيحقق رواجًا تجاريًا وسيساهم في زيادة حجم المبيعات لما تقدمه من تيسيرات بالسداد بالتقسيط ، خاصة بعد الإعلان عن إتاحة التقسيط بدون فوائد وعلى ستة أشهر لأول أسبوع بالمعرض.

اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى أسامة القاضي محافظ المنيا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء سياسة الدولة لجان امتحانات محلية الصنع منال وزير التنمية المحلية

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