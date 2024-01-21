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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليتي الزراعة والعلوم

رئيس الجامعة يتفقد
رئيس الجامعة يتفقد اللجان

أجرى الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا جولة تفقدية جديدة للاطمئنان على سير العملية الامتحانية داخل لجان الكليات، والتي من المقرر أن تُختتم هذا الأسبوع، وذلك بزيارة لكليتي الزراعة، والعلوم، رافقه خلالها الدكتور حمدان إبراهيم عميد كلية الزراعة، والدكتور أحمد علي محمود، عميد كلية العلوم، ووكلاء الكليتين.

 

اطمأن د. "عصام فرحات" خلال جولته، على الالتزام بضوابط ومحظورات الامتحانات، وعدم الاخلال بقواعدها أو اصطحاب الهاتف المحمول، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير المناخ الملائم وإتاحة كافة سبل الراحة والدعم مع الحفاظ على الهدوء داخل اللجان وانضباطها، مؤكداً على حرصه ومتابعته المستمرة لأعمال الامتحانات طوال فترة انعقادها وحتي انتهائها في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

 

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وشدد رئيس جامعة المنيا، على ضرورة تواجد أساتذة المادة الممتحنة بلجان الامتحانات للإجابة على استفسارات الطلاب، وحل أي مشكلة قد تطرأ، والتأكد من مطابقة الورقة الامتحانية لقواعد الجودة والقياس والتقويم لتحقيق أهداف العملية التعليمية.

الامتحانات عصام فرحات للاطمئنان على سير العمل

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