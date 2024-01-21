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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام المنيا يتفقد عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

سكرتير عام المنيا
سكرتير عام المنيا يتفقد اللجان

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة بتفقد عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدينة المنيا، لمتابعة انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023 - 2024، وذلك للتأكد من تحقيق الانضباط أثناء سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب من تجهيز وإعداد اللجان، وذلك بحضور حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير التعليم العام بالمديرية، محمد سليمان مدير الإدارة التعليمية بالمنيا .

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اطمأن السكرتير العام، على حسن سير الامتحانات وانتظامها، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمناهج المقررة وآرائهم بالامتحان بشكل عام، حيث تجرى اليوم الامتحانات فى مادتى اللغة الانجليزية والكمبيوتر، كما تم التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة للامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق .

وقال حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن امتحانات الشهادة الاعدادية مستمرة حتى يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 يناير الجاري، لافتاً إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية 105 آلاف و 785 طالبا وطالبة، داخل 439 لجنة بالإدارات التعليمية التسع على مستوى المحافظة، مشيراً إلى تشكيل غرف عمليات بالمراكز والمحافظة لمتابعة سير الامتحانات وتلقي الشكاوى.

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