ضمن مبادرة 100 مليون شجرة.. زراعة 330 شجرة مثمرة وزينة بمركزي مطاى والمنيا

تواصل الوحدات المحلية على مستوى محافظة المنيا جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة " 100 مليون شجرة " وذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وأوضح عامر طه رئيس مركز المنيا أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بالمدينة والقرى التابعة له حيث تم زراعة 330 شجرة مثمرة وزينة بالطريق الدائري على طريق طهنشا وبنى أحمد الغربية لمواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ، مؤكدا أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأشار هشام فايز رئيس مركز مطاى إلى استكمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى حيث تم زراعة 85 شتله متنوعة بطريق القاهرة أسوان الزراعي بالجانب الشرقي لطريق القاهرة أسوان الزراعي من أول كوبري علي باشا وحتى محطة مياه علي باشا واستكمال الزراعة بالجانب الشرقي للطريق، إلى جانب ري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي ونظافة الحشائش ورفعها ودهان جذوع الأشجار وتسوية ونظافة أمام المطرانية بالمناهرة بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس المدينة.