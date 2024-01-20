بدء أعمال الصيانة بكوبرى الملك فاروق وفتح بلدورات محمد بدوى لتيسير الحركة المرورية بالمنيا

بدأت أعمال الصيانه بكوبرى الملك فاروق بمدينة المنيا بالتنسيق مع مديرية الطرق وإدارة الرصف بالمحافظة وكلية الهندسة وذلك لرفع كفاءة الطريق لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين .

وتابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا أعمال الصيانة والتى تستمر لمدة ثلاثة أسابيع وذلك فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بالمتابعة الميدانية والمستمرة والتأكيد على أعمال الصيانة الدورية للطرق والكبارى للحفاظ على سلامة المواطنين.



وأوضح محمود ابو كريشه نائب رئيس المركز أنه تم كشط الطبقة السطحية الكوبري تمهيدا لأعمال الصيانة الطريق والفواصل بحضور المهندس حمد حسن مدير مديرية الطرق والمهندس محمد بكر مدير إدارة الرصف بالمحافظة والمهندسه هبة حافظ مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية وبالتنسيق مع إدارة مرور المنيا .

أعمال الكوبري

وأضاف أبو كريشه أنه تم فتح البلدورات بالجزيرة الوسطى بطريق القاهرة اسوان الزراعى أمام كوبرى محمد بدوى لتجهيز الطريق على أن يكون اتجاه الكوبرى من غرب المدينة إلى شرق المدينة أعلى الترعة الإبراهيمية.

وأشار إلى أنه جارى العمل لإنهاء الأعمال فى أقرب وقت ممكن والجودة المطلوبة لتيسير حركة السير المركبات والمواطنين.



يشار إلى أن المحلية لمركز ومدينة المنيا اعلنت إغلاق كوبري الملك فاروق " الكوبري العالي" في مدينة المنيا لمدة ثلاثة أسابيع اعتبارا من صباح اليوم الجمعة 19 يناير الجاري وحتى 8 فبراير المقبل وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية والتي ستشمل إصلاح الأجزاء المتهالكة من الكوبري وتغيير الفواصل ورفع كفاءة الهيكل الحديدي على أن يكون الكوبرى البديل كوبرى محمد بدوى من غرب الإبراهيمية إلى داخل المدينة وذلك بتغيير اتجاه الكوبرى وذلك بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا مع إدارات المرور والطرق